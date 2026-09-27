Succescoach Chris de Graaf stapt na vijf seizoenen op bij Spakenburg

Chris de Graaf vertrekt per direct bij Spakenburg, dat meldt RTV Utrecht. De trainer stapt op na de pijnlijke 5-0 nederlaag tegen De Treffers. Samen met zijn assistent Jorg Hartog heeft hij zijn ontslag ingediend, nadat de resultaten in de Tweede Divisie de laatste weken flink tegenvielen.

Volgens een bericht aan de selectie had De Graaf zijn contract voor het duel van afgelopen zaterdag eigenlijk al ingeleverd. Aanvoerder Ahmed el Azzouti vroeg hem echter dringend om toch mee te gaan naar Groesbeek, wat de trainer uit respect voor de groep ook deed. De kansloze 5-0 nederlaag tegen de nummer twee van de competitie bleek vervolgens de druppel. In de spelersbus ging De Graaf nog in gesprek met een aantal spelers, maar een voorstel om maandag opnieuw te praten wees hij af. "Ik heb hier nog over nagedacht maar ik kan mijzelf dan niet meer in de spiegel aankijken", legt De Graaf uit.

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Ook Jorg Hartog legt zijn werkzaamheden als assistent per direct neer uit loyaliteit aan de hoofdtrainer. "Vijf jaar geleden zijn we hier samen ingestapt en nu stappen we er samen uit", deelt hij mee aan de spelersgroep. Aanvoerder El Azzouti baalt flink van het vertrek van het duo: "Dit is wel hard binnengekomen."

Met het vertrek van de trainers komt er een einde aan een succesvol tijdperk op De Westmaat. In het seizoen 2022/23 stuntte Spakenburg nog door als amateurclub de halve finale van het bekertoernooi te halen, na zeges op FC Utrecht en FC Groningen. Het seizoen daarna pakte de ploeg onder leiding van De Graaf zelfs het kampioenschap in de Tweede Divisie. De afgelopen twee seizoenen lukte het echter niet meer om bovenin mee te draaien. Na zeven gespeelde duels staat Spakenburg met tien punten op de tiende plek.