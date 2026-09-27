Johan Derksen bevestigt dat Estavana Polman definitief niet meer terugkeert als vaste tafelgast bij Vandaag Inside. Het avontuur van de voormalig handbalster aan de talkshowtafel blijft na een moeizame vuurdoop beperkt tot één uitzending. In gesprek met De Telegraaf legt Derksen uit dat haar inhoudelijke inbreng niet voldeed aan de eisen van het programma en dat een confrontatie met René van der Gijp te veel schade heeft aangericht.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat Polman deze herfst maandelijks zou aanschuiven aan de talkshowtafel. Haar eerste optreden op 28 augustus liep echter uit op een stroeve uitzending, nadat Van der Gijp vooraf in zijn podcast al openlijk twijfelde aan haar geschiktheid. Polman confronteerde hem daar tijdens de live-uitzending direct mee, wat resulteerde in een ongemakkelijke woordenwisseling. Een geplande terugkeer in september werd vervolgens geschrapt.

Artikel gaat verder onder video

Derksen stelt dat de rol aan tafel simpelweg te zwaar bleek voor haar, ondanks haar eerdere verdienstelijke optreden in Beter Laat Dan Nooit. Volgens de televisiepersoonlijkheid ontbrak het Polman aan bagage om de volle breedte van het programma te dragen. "Estavana is een leuke meid die van het scherm afspat. Maar als het niet over haar leven met Rafael van der Vaart of handbal gaat, heeft ze weinig te vertellen."

De Snor noemt het vroegtijdige afscheid van de zwangere Polman "heel treurig" en stelt dat hij haar zelf graag nog een kans had willen geven. Derksen vindt dat de redactie onzorgvuldig met haar is omgegaan, omdat een nieuwe gast na één moeizame uitzending niet meteen afgeschreven zou moeten worden. Tegelijkertijd erkent hij dat het kwaad door de felle media-aandacht en de botsing aan tafel al was geschied. Volgens Derksen is Polman door het eerdere conflict "dusdanig beschadigd" dat een hernieuwde plek aan de talkshowtafel niet langer verstandig is.

Robbie Bierbooms bevestigt als eindredacteur van Vandaag Inside dat de samenwerking met Polman in de rol van vaste tafelgast definitief van de baan is. Volgens hem heersten er zowel bij de programmamakers als bij Polman zelf grote twijfels over haar rol binnen het format, waarna de knoop is doorgehakt om de samenwerking niet voort te zetten.

Hoewel de deuren naar de vaste tafel daarmee definitief gesloten blijven, sluit de leiding een toekomstige verschijning ergens anders binnen de omroep niet uit. Zo wordt een rol als bargast bij een concrete aanleiding of een aanschuifbeurt in een van de programma's van Hélène Hendriks nog altijd tot de mogelijkheden gerekend.