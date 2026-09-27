Ceferin waarschuwt Italië voor verlies organisatie EK: 'Tijd begint te dringen'

Aleksander Ceferin trekt aan de noodrem en waarschuwt Italië in een interview met La Gazzetta Dello Sport dat het land de organisatie van Euro 2032 kwijt kan raken als de stadioninfrastructuur niet snel wordt aangepakt. Volgens de voorzitter van de UEFA lopen de faciliteiten in het land ver achter op het Europese niveau. De tijd begint ondertussen flink te dringen voor zowel de Italiaanse voetbalbond als de plaatselijke autoriteiten.

De bedoeling is dat Italië het toernooi samen met Turkije organiseert, maar de huidige staat van de stadions brengt de plannen serieus in gevaar. Een van de grootste struikelblokken is de eigendomsstructuur van de accommodaties: vrijwel alle stadions zijn in handen van lokale gemeenten. De clubs huren de boel slechts, waardoor ze nauwelijks grote investeringen of nodige verbouwingen kunnen doen. Daarnaast stelt Čeferin dat politieke inmenging binnen de nationale sportbond de onafhankelijkheid van de instanties en het vertrouwen van de UEFA ernstig schaadt.

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Ceferin ziet dat er op dit moment feitelijk maar één stadion in Italië klaar is voor de organisatie, namelijk het Allianz Stadium in Turijn. Die locatie tikt als enige alle 130 eisen van de UEFA voor het toernooi af. De overige stadions hebben stuk voor stuk te maken met flinke hordes. In Florence zijn ze inmiddels wel begonnen met de verbouwing van het Stadio Artemio Franchi, maar op andere plekken schiet het totaal niet op.

Zo blijft er rond San Siro in Milaan enorme onduidelijkheid heersen over een verbouwing of een heel nieuw onderkomen. Voor het Stadio Olimpico in Rome en het Stadio Diego Armando Maradona in Napels zijn er wel plannen en projecten ingediend, maar daar is nog geen schep de grond in gegaan. Afgelopen augustus dienden dertien steden in totaal zestien verschillende stadions in bij de Italiaanse bond, waaronder Cagliari, Bologna, Bari, Palermo, Verona, Lecce en Genua. Zonder uitzondering moeten al deze locaties nog worden gerenoveerd of zelfs compleet opnieuw worden neergezet.

De Italiaanse voetbalbond staat voor een gigantische klus, vooral omdat de tijd dringt. Uiterlijk 1 oktober moet de bond de definitieve lijst met vijf speelsteden hebben ingeleverd bij het hoofdkantoor van de UEFA. Vanaf dat moment gaat de Europese voetbalbond controleren of alle plannen daadwerkelijk aan de voorwaarden voldoen.

Vervolgens is er nog een harde uiterste datum waar de Italianen aan moeten voldoen. In maart 2027 moeten de werkzaamheden en verbouwingen aan alle aangewezen stadions zijn begonnen. Als die concrete bouwprojecten uitblijven, sluit de UEFA niet uit dat Italië definitief wordt geschrapt als gastland voor Euro 2032.