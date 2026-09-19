Sandro Mazzola (83), icoon van Inter en het Italiaanse voetbal, overleden

Sandro Mazzola, icoon van Internazionale en de nationale ploeg van Italië, is overleden. Dat melden Italiaanse media. Mazzola was 83 jaar.

Mazzola was de zoon van Valentino Mazzola, die deel uitmaakte van het Torino-team dat in 1949 verongelukte bij een vliegtuigcrash. Zijn zoon trad uiteindelijk bij Inter in zijn voetsporen. Bij Inter groeide hij als aanvallende middenvelder uit tot een van de vedetten van het elftal in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw.

Namens de Nerazzurri kwam Mazzola in 570 officiële wedstrijden tot 162 doelpunten. Met Inter won hij onder meer vier landstitels, tweemaal de Europa Cup 1 (1965 en 1965) en in diezelfde jaren ook de Wereldbeker voor clubteams. Tussen 1963 en 1974 speelde Mazzola bovendien 70 interlands voor Italië, waarin hij 22 keer scoorde. Met zijn land legde Mazzola in 1968 beslag op het Europees Kampioenschap.

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In 1972 had Mazzola een derde Europa Cup 1 aan zijn palmares kunnen toevoegen, maar werd Inter in de finale in De Kuip met 2-0 verslagen door Ajax. Johan Cruijff maakte beide doelpunten namens de Amsterdammers en troefde Mazzola zo voor de tweede keer in korte tijd af. Cruijff won in 1971 namelijk de Ballon d'Or-verkiezing, waarin Mazzola als tweede eindigde.

Na het beëindigen van zijn actieve loopbaan vervulde Mazzola bestuursfuncties bij zowel Inter als competitiegenoot Genoa. Daarnaast werkte hij als commentator bij Rai Sport. Zo voorzag hij de WK-finales van 1982 en 2006 van commentaar, die beiden door Italië werden gewonnen.