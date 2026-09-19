Boze PEC-fans wachten spelersbus op en eisen vertrek van één man

De spelersbus van PEC Zwolle is in de nacht van vrijdag op zaterdag bij het MAC3PARK Stadion opgewacht door boze supporters. Na de kansloze nederlaag bij FC Groningen eist de aanhang het vertrek van trainer Henry van der Vegt, zo melden verschillende media.

PEC zit de afgelopen weken in de hoek waar de klappen vallen in de Eredivisie. Vorige week ging de ploeg van Van der Vegt er al met ontluisterende cijfers vanaf tegen Feyenoord, dat in Zwolle met 0-7 te sterk was. Vrijdag volgde een nieuwe domper in de Euroborg, waar FC Groningen met 3-0 te sterk was. Op de ranglijst neemt PEC nu de veertiende plaats in, met 4 punten uit 7 duels en een negatief doelsaldo van -14.

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In het uitvak in de Groningen lieten de PEC-supporters al duidelijk hun onvrede blijken over de prestaties. "Schaam je kapot", klonk het meermaals door de Euroborg. Datzelfde spreekkoor weerklonk later in de nacht ook bij het eigen MAC3PARK Stadion, waar de spelsersbus volgens RTV Oost door zo'n honderd supporters werd opgewacht. Met de tekst "Henry rot op" maakt de aanhang duidelijk dat trainer Van der Vegt wat hen betreft zo snel mogelijk moet vertrekken.

Van der Vegt heeft duidelijke boodschap voor boze PEC-fans

Technisch directeur Gerry Hamstra van PEC is vervolgens met de fans in gesprek gegaan. "Daarbij stelde Hamstra dat hij nog vertrouwen heeft in de trainer en zijn staf en dat hij hoopt dat ook de supporters achter de ploeg blijven staan", weet de regionale zender.

De 54-jarige Van der Vegt werd in de zomer van 2025 aangesteld door PEC, als opvolger van Johnny Jansen. In zijn debuutjaar leidde de oud-middenvelder de club naar de vijftiende plaats in de Eredivisie, waarmee lijfsbehoud werd veiliggesteld. Zijn tweede seizoen verloopt vooralsnog moeizaam. Alleen bij sc Heerenveen (0-2) werd verrassend gewonnen, terwijl de club ook een punt meenam bij Sparta Rotterdam (2-2). De andere vijf wedstrijden, waaronder drie thuiswedstrijden, leverden allen een nederlaag op.