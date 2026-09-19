Ajax haalt met Yves Bissouma transfervrij een ervaren pion binnen, maar de komst van de Malinese middenvelder zorgt in de podcast Kick-off van De Telegraaf meteen voor discussies. De controleur zette zijn handtekening onder een contract voor één seizoen in de Johan Cruijff ArenA. Daarbij kan een optie voor nog een extra jaar automatisch in werking treden wanneer hij een vooraf vastgesteld aantal wedstrijden speelt.

Vanuit sportief oogpunt is het aantrekken van een extra middenvelder echter prima te begrijpen, zo benadrukt clubwatcher Mike Verweij. De Amsterdammers zagen Youri Regeer immers de deur uitlopen en hebben op het middenveld te maken met personele vraagstukken rondom spelers als Sofyan Amrabat en Jorthy Mokio.

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Valentijn Driessen voorziet desondanks behoorlijke complicaties door de komst van de routinier. De journalist vreest vooral voor de teamdynamiek wanneer de aankoop niet wekelijks aan de aftrap staat. "Kijk, zo'n jongen als Mokio blijft wel in zijn hok zitten, maar als deze jongen op de bank terechtkomt, nou, dat lijkt me niet de jongen die je daar wil hebben", stelt Driessen over het perspectief van de nieuweling.

Bissouma kwam tijdens zijn verblijf in Engeland bij Tottenham Hotspur bovendien al regelmatig negatief in het nieuws vanwege disciplinaire problemen. Zo werd de verdedigende middenvelder onder meer geschorst nadat er beelden naar buiten kwamen waarop te zien was dat hij lachgas inhaleerde. Daarnaast ontstond er in Londen irritatie over het feit dat hij herhaaldelijk te laat verscheen bij teambesprekingen.

In zijn laatste jaargang bij Tottenham Hotspur raakte Bissouma mede door blessures en alle randzaken dan ook steeds verder uit beeld. De rechtspoot kwam in dat gehele seizoen uiteindelijk tot slechts elf officiële optredens voor de Premier League-club voordat zijn contract definitief afliep.