Live voetbal

Vermoedelijke opstelling Ajax: Míchel Sanchez wisselt op drie posities

19 september 2026, 06:55   Bijgewerkt: 10:25
Ajax-trainer Michel Sanchez
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Maak ons je Google-favoriet

Ajax-trainer Míchel Sánchez voert zaterdagavond naar verwachting drie wijzigingen door in zijn opstelling voor de wedstrijd tegen Excelsior. Waar de Spaanse oefenmeester midweeks tegen Willem II nog flink rouleerde, kiest hij in de Johan Cruijff ArenA vermoedelijk weer voor zijn vaste namen in de basisopstelling.

De Amsterdammers verkeren in een prima vorm na twee klinkende 5-1 overwinningen op rij tegen Fortuna Sittard en Willem II. Basisspelers als Marc Ter Stegen, Caio Henrique en Tolu Arokodare kregen in die laatste wedstrijd tegen de Tilburgers rust. Daardoor mochten onder meer Owen Wijndal, Kasper Dolberg en Maarten Paes in die wedstrijd minuten maken. Tegen Excelsior, dat goed aan het seizoen is begonnen, lijkt dat weer te gaan veranderen.

Marc ter Stegen keert terug onder de lat

Artikel gaat verder onder video

De verwachting is namelijk dat Ter Stegen zaterdagavond weer terugkeert onder de lat. Ook op de vleugels in de verdediging voert de Spaanse trainer wijzigingen door. Anton Gaaei lost Lucas Rosa vermoedelijk af op de rechtsbackpositie, terwijl Caio Henrique aan de linkerkant weer terugkeert in het elftal. Dat gaat ten koste van Owen Wijndal, die dinsdag nog aan de aftrap stond en nu weer naar de bank verhuist. Het centrum van de defensie blijft met Youri Baas en Thilo Kehrer intact.

Arokodare

Op het middenveld kan Míchel niet om Julian Brandt heen. De dertigjarige Duitser was tegen Willem II voor de tweede competitiewedstrijd op rij trefzeker en maakt een ijzersterke indruk. Brandt krijgt op het middenveld gezelschap van controleur Sofyan Amrabat en de Jorthy Mokio.

Voorin voert Ajax vermoedelijk één verandering door. Kasper Dolberg mocht tegen Willem II verrassend in de basis beginnen en pikte een doelpunt mee, maar Tolu Arokodare lijkt tegen Excelsior weer te starten als centrumspits. Op de vleugels moeten Steven Berghuis vanaf rechts en Oscar Gloukh vanaf links voor het gevaar zorgen.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Kehrer, Baas, Caio Henrique; Amrabat, Brandt, Mokio; Berghuis, Tolu, Gloukh.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Tolu Arokodare

Blijft Tolu Arokodare bij Ajax? Dit bedrag moet Jordi Cruijff betalen

  • Gisteren, 22:04
  • Gisteren, 22:04
  • 6
Daan Rots

Daan Rots wijst beste ploeg van Nederland aan: ‘Ze zijn al jaren goed'

  • Gisteren, 18:00
  • Gisteren, 18:00
  • 7
Vuurwerk bij Cambuur - Feyenoord

Woedende Feyenoord-fans kondigen boycot aan: 'Club weigert gesprek aan te gaan'

  • Gisteren, 09:48
  • Gisteren, 09:48
  • 7
0 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.963 Reacties
1.152 Dagen lid
14.417 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kan best goed zijn. Winnen met 3-1 of 4-1 dat hangt wel in de lucht denk ik zo!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.963 Reacties
1.152 Dagen lid
14.417 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kan best goed zijn. Winnen met 3-1 of 4-1 dat hangt wel in de lucht denk ik zo!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - Excelsior

Ajax
20:00
Excelsior
Vandaag om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Miguel Ángel Sánchez

Miguel Ángel Sánchez
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 50 jaar (30 okt. 1975)

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
5
Twente
6
7
13
6
Groningen
7
2
11
7
Excelsior
6
6
10
8
Fortuna
6
-2
10
9
GAE
6
2
9

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws