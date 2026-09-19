Vermoedelijke opstelling Ajax: Míchel Sanchez wisselt op drie posities

Ajax-trainer Míchel Sánchez voert zaterdagavond naar verwachting drie wijzigingen door in zijn opstelling voor de wedstrijd tegen Excelsior. Waar de Spaanse oefenmeester midweeks tegen Willem II nog flink rouleerde, kiest hij in de Johan Cruijff ArenA vermoedelijk weer voor zijn vaste namen in de basisopstelling.

De Amsterdammers verkeren in een prima vorm na twee klinkende 5-1 overwinningen op rij tegen Fortuna Sittard en Willem II. Basisspelers als Marc Ter Stegen, Caio Henrique en Tolu Arokodare kregen in die laatste wedstrijd tegen de Tilburgers rust. Daardoor mochten onder meer Owen Wijndal, Kasper Dolberg en Maarten Paes in die wedstrijd minuten maken. Tegen Excelsior, dat goed aan het seizoen is begonnen, lijkt dat weer te gaan veranderen.

Marc ter Stegen keert terug onder de lat

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De verwachting is namelijk dat Ter Stegen zaterdagavond weer terugkeert onder de lat. Ook op de vleugels in de verdediging voert de Spaanse trainer wijzigingen door. Anton Gaaei lost Lucas Rosa vermoedelijk af op de rechtsbackpositie, terwijl Caio Henrique aan de linkerkant weer terugkeert in het elftal. Dat gaat ten koste van Owen Wijndal, die dinsdag nog aan de aftrap stond en nu weer naar de bank verhuist. Het centrum van de defensie blijft met Youri Baas en Thilo Kehrer intact.

Arokodare

Op het middenveld kan Míchel niet om Julian Brandt heen. De dertigjarige Duitser was tegen Willem II voor de tweede competitiewedstrijd op rij trefzeker en maakt een ijzersterke indruk. Brandt krijgt op het middenveld gezelschap van controleur Sofyan Amrabat en de Jorthy Mokio.

Voorin voert Ajax vermoedelijk één verandering door. Kasper Dolberg mocht tegen Willem II verrassend in de basis beginnen en pikte een doelpunt mee, maar Tolu Arokodare lijkt tegen Excelsior weer te starten als centrumspits. Op de vleugels moeten Steven Berghuis vanaf rechts en Oscar Gloukh vanaf links voor het gevaar zorgen.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Kehrer, Baas, Caio Henrique; Amrabat, Brandt, Mokio; Berghuis, Tolu, Gloukh.