Chris Woerts: 'Opgeblazen verhaal over Feyenoord in de krant, het klopt niet'

Feyenoord haalde deze zomer misschien niet de meest aansprekende namen naar De Kuip, maar volgens Chris Woerts hoeft dat helemaal geen probleem te zijn. De sportmarketeer ziet meerdere nieuwkomers snel stappen zetten en is vooral te spreken over de balans die de Rotterdammers hebben gevonden. Ook laat Woerts zich uit over de mislukte transfer van naar Al-Ittihad.

“Het lijkt een beetje de verliezer op de transfermarkt, omdat ze geen grote naam hebben gehaald”, zegt Woerts in een interview met FCUpdate. “Maar Mármol doet het bijvoorbeeld heel goed. Vanhoutte doet het heel goed. Ik denk dat Feyenoord een goede balans heeft gevonden in de financiële voorwaarden.” Feyenoord haalde verder ook Nacho Ferri, Tjark Ernst, Reiss Nelson, Florian Kastenmeier en Javi López binnen.

Woerts ziet Ferri snel groeien

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Vooral Ferri heeft Woerts positief verrast. De Spaanse spits maakte niet direct indruk, maar liet zondag met een hattrick van zich spreken tijdens de 0-7 overwinning bij PEC Zwolle. “We dachten in het begin: wat hebben we nu in godsnaam gekocht? Maar Ferri heeft zich eigenlijk heel goed ontwikkeld de laatste weken, want die is gewoon balvast, kaatst en is fysiek sterk.”

Daarmee heeft Feyenoord volgens Woerts een andere spits gekregen dan Ayase Ueda, die deze zomer voor 15 miljoen euro naar Lille vertrok. “Toen dacht iedereen: we verliezen de topscorer van Nederland. Maar hij is niet balvast in de spits. Elke vijf minuten verloor hij de bal als je hem aanspeelde.”

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Hoewel Fenerbahçe bereid zou zijn geweest om 25 miljoen euro te betalen voor Ueda, vindt Woerts niet dat hij te goedkoop is verkocht. "Blijkbaar is hij niet goed genoeg voor de Engelse markt. Daar had hij heel graag heen gewild, maar er was weinig belangstelling voor. Dan moet je ook je zegeningen tellen en zeggen: oké jongens, hij wil weg. Vijftien miljoen is het dubbele van wat hij heeft gekost. Dat is prima."

Over de zevenklapper in Zwolle is Woerts tegelijkertijd duidelijk: Feyenoord werd geholpen door een dramatisch PEC. “PEC was heel slecht. En daar heeft Feyenoord optimaal van geprofiteerd. Maar je moet wel de drive hebben om te zien dat je tegenstander slecht is. Je kunt ook zeggen: we laten het er een beetje bij zitten. Maar vanaf de eerste minuut waren ze zo gedreven. Het was echt oogstrelend om te zien.”

‘Van Bronckhorst tikt alle boxen aan’

Ook de trainerswissel kan op de volledige goedkeuring van Woerts rekenen. Feyenoord nam in juni afscheid van Robin van Persie en stelde kort daarna Giovanni van Bronckhorst aan. De oud-trainer van de club tekende voor twee seizoenen, met een optie op nog een jaar.

“Dat is een uitstekende keuze. Robin was op, aan het einde van zijn Latijn. Van Bronckhorst ken je natuurlijk uit de eerste periode. Stabiele factor, goede staf om zich heen, rustig, goede ambassadeur van de club, goede uitstraling. Eigenlijk tikt hij alle boxen aan die Feyenoord nodig heeft", zegt de voormalig commercieel directeur van Feyenoord. "Je hebt rust en stabiliteit nodig in een organisatie om te kunnen presteren.”

Mislukte transfer Hadj Moussa

Feyenoord hield Anis Hadj Moussa uiteindelijk in De Kuip, ondanks een vermeend bod van 42,5 miljoen euro van Al-Ittihad. Volgens De Telegraaf zou een transfer leiden tot de activering van een contractuele afspraak omtrent de Vrienden van Feyenoord (VvF). Afhankelijk van de hoogte van een positief transfersaldo is Feyenoord contractueel verplicht een gedeelte van hun belang van 49 procent terug te kopen. De miljoenenopbrengst van Hadj Moussa zou die bepaling in werking hebben laten treden.

De krant schreef dat algemeen directeur Robert Eenhoorn door de VvF naar voren is geschoven en het niet ziet zitten om de groep uit te kopen. “De Vrienden van Feyenoord kunnen uitgekocht worden. En in hun overeenkomst staat dat zij uitgekocht kunnen worden met geld dat uit transfers wordt gegenereerd. Dus niet uit commerciële deals, niet uit exploitatie, maar puur uit transferinkomsten. Nou, dat had gekund", zegt Woerts. “Maar Feyenoord heeft ervoor gekozen om die deal niet door te laten gaan. Dus hoefden ze ook geen keuze te maken over het wel of niet uitkopen van de Vrienden.”

“Het was eigenlijk een non-issue", vindt hij. "Het is een beetje opgeblazen, denk ik, door De Telegraaf. Het is, naar mijn weten, nooit een verplichting geweest: om de Vrienden uit te kopen met dat bedrag voor Hadj Moussa.. Ik denk dat er niets van klopt dat Eenhoorn de Vrienden van Feyenoord zou vertegenwoordigen in het bestuur."