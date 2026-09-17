Memphis Depay beleeft nachtmerrie: ‘Dit is nog erger dan het drama van 2005'

Memphis Depay beleeft een sportief dieptepunt bij Corinthians. De Braziliaanse topclub ging woensdagavond in eigen huis met 0-1 onderuit tegen het Argentijnse Estudiantes en ligt daarmee uit de Copa Libertadores. Depay kreeg in de allerlaatste minuut dé kans op de gelijkmaker vanaf de penaltystip, maar joeg de bal huizenhoog over het doel. De misser leidde tot een ongekende woede-uitbarsting bij clubicoon Neto, die geen spaan heel laat van de Nederlandse spits.

Door de nederlaag in de Neo Química Arena is het continentale toernooi voor de club uit São Paulo direct voorbij. In plaats van een strafschoppenserie af te dwingen, schoot de Oranje-international de bal vanaf elf meter ongecontroleerd de tribunes in. Volgens Neto was die actie typerend voor een elftal dat zich zonder bezieling liet uitschakelen.

Memphis Depay krijgt de volle laag

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Depay krijgt direct de volle laag van de analist, die verwijst naar de recente, moeizaam verlopen contractverlenging van de spits. "Waar sprak Memphis Corinthians en de technische staf op aan? Op het geld dat ze hem nog moeten betalen. Dit was de meest verschrikkelijke strafschop uit de geschiedenis van Corinthians, erger nog dan die van Roger", stelt Neto fel, verwijzend naar de befaamde misser van Roger Flores tegen Figueirense in 2005 in de Copa do Brasil. "Eiste hij bovendien niet voortdurend dat alle ballen op hem gespeeld moesten worden? Hij kreeg de uitgelezen kans om de grote ster te zijn, maar hij faalde volledig. Corinthians verdiende het niet eens om door te gaan. Het was een slap en laf elftal, precies het evenbeeld van de trainer: zonder inhoud, zonder tactische vorm en zonder enig doel."

Het clubicoon ergert zich bovendien openlijk aan de bescherming die Depay geniet van supporters, zeker na zijn eerdere gemiste strafschop in de slotfase van de competitie. "Ik ben een van de grootste idolen uit de geschiedenis van Corinthians en ik houd er niet van om mensen op zo'n moment af te maken. Maar Memphis denkt dat hij groter is dan de club zelf, hij waant zich de grote man", vervolgt het boegbeeld. "De fans die met hem weglopen, de zogenaamde Memphizetes, verdedigen hem nu weer. Maar Corinthians is groter dan iedereen: groter dan Rivellino, groter dan Marcelinho, groter dan Sócrates, groter dan Biro-Biro en groter dan ik. Deze man verdient een vermogen, maar na 21 wedstrijden staat de teller op slechts één doelpunt. Dankzij hem is het seizoen nu al voorbij."

'Diniz moet per direct vertrekken'

Trainer Fernando Diniz kan na het echec evenmin op genade rekenen en moet wat betreft het clubicoon per direct zijn biezen pakken. "Als ik de clubpresident was, zette ik hem en zijn complete staf nu meteen op straat, direct in de kleedkamer. Hij had niet eens een persconferentie mogen geven. Laat je hem zitten, dan degradeert Corinthians rechtstreeks naar de tweede divisie. Zien jullie dan niet dat dit team de meeste tegendoelpunten incasseert en over de op een na slechtste aanval van de competitie beschikt? De sterspeler heeft één doelpunt gemaakt, de andere vedette scoorde tweemaal in drie jaar tijd en van Yuri Alberto valt helemaal niets te verwachten."

Volgens de oud-prof bood het tactische plan van de trainer geen enkel houvast, terwijl de hoofdrolspelers hun verantwoordelijkheid na afloop ontliepen. "Geloven jullie nu echt in een trainer die ruim de tijd had om te trainen en er tactisch zo'n puinhoop van maakt?", besluit de analist. "Kijk naar de schande op het veld, we hebben helemaal niets klaargespeeld. Straks komt Diniz op de persconferentie weer aanzetten met zijn praatjes, terwijl Memphis niet eens een interview gaf. Memphis heeft Corinthians de das omgedaan in de Libertadores; hij is de absolute hoofdverantwoordelijke voor deze uitschakeling."