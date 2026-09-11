Rel rond Memphis Depay escaleert na beelden die rondgaan in Zuid-Amerika

is in Zuid-Amerika het middelpunt geworden van een rel na de eerste kwartfinale van de Copa Libertadores tussen Estudiantes en Corinthians. De Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL heeft een formeel onderzoek geopend naar aanleiding van de middelvinger die de 32-jarige Nederlander richting de Argentijnse supporters opstak. Estudiantes eist een straf, maar Memphis kan volgende week gewoon in actie komen tijdens de return.

Het incident vond woensdagavond plaats in het Estadio Jorge Luis Hirschi, ook bekend als UNO, in La Plata. Estudiantes was via Alexis Castro op voorsprong gekomen, waarna Kaio César in de 49ste minuut de 1-1 maakte namens Corinthians. Terwijl de Brazilianen richting de hoek van het veld liepen om de gelijkmaker te vieren, keek Memphis naar de tribune en stak hij de middelvinger van zijn rechterhand op. De beelden verspreidden zich vervolgens razendsnel via sociale media en de Argentijnse televisie.

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Estudiantes liet het daar niet bij zitten. De viervoudig winnaar van de Copa Libertadores stapte naar de disciplinaire afdeling van CONMEBOL en stelde dat het gebaar van Memphis 'ondubbelzinnig' tegen de eigen aanhang was gericht.

Estudiantes vraagt om schorsing Memphis

Volgens het officiële tuchtreglement van CONMEBOL kan voor de door Estudiantes aangehaalde overtredingen een schorsing van minimaal één wedstrijd of een schorsing voor een bepaalde periode worden opgelegd. De Argentijnen hopen daarom dat Memphis sportief wordt gestraft.

Voor de cruciale return in São Paulo heeft de klacht echter geen gevolgen. Corinthians maakte donderdagavond bekend dat het officieel op de hoogte is gebracht van de procedure. De Braziliaanse club heeft tot 17 september om verweer in te dienen. Dat is één dag ná de return, die op woensdag 16 september in de Neo Química Arena wordt gespeeld. Pas na het indienen van het verweer kan de disciplinaire commissie een oordeel vellen.

Corinthians gaat er daarom vanuit dat Memphis zonder problemen kan worden opgesteld. “Corinthians zal binnen de door CONMEBOL gestelde termijn verweer voeren om iedere straf voor Memphis Depay te voorkomen”, laat de club weten. Zelfs wanneer de bond uiteindelijk besluit de Oranje-international te schorsen, zou die sanctie dus pas na de kwartfinale ingaan.

Dat is belangrijk voor Corinthians, omdat het tweeluik nog volledig open ligt. De heenwedstrijd eindigde in 1-1. De winnaar van de return plaatst zich voor de halve finales; bij opnieuw een gelijkspel volgen strafschoppen. Estudiantes wilde Memphis juist voor die beslissende wedstrijd uitgeschakeld zien, maar dat lijkt door de gekozen procedurele termijn onmogelijk.

Opvallend precedent met Bruno Henrique

In de Zuid-Amerikaanse media wordt ondertussen nadrukkelijk gewezen op een opvallend precedent. In 2025 was uitgerekend Estudiantes betrokken bij een vergelijkbare tuchtzaak. Flamengo-aanvaller Bruno Henrique maakte na de kwartfinale in La Plata obscene gebaren richting de thuisaanhang en pakte daarbij onder meer zijn kruis vast. Ook daarvan verschenen beelden in de media.

CONMEBOL opende destijds een procedure, maar besloot Bruno Henrique niet te schorsen. De Braziliaan kreeg uiteindelijk een boete van 25.000 dollar en een officiële waarschuwing. Daardoor kon hij gewoon aantreden in de halve finales van de Libertadores tegen Racing Club. De officiële tuchtuitspraak bevestigt dat de geldboete werd opgelegd wegens overtreding van de gedragsregels. Dat precedent biedt Corinthians mogelijk houvast in de verdediging van Memphis.