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Feyenoord legt tientallen stadionverboden op na vuurwerkincident tegen Cambuur

11 september 2026, 11:55
Vuurwerk Feyenoord
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
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Liefst 47 supporters van Feyenoord hebben een stadionverbod opgelegd gekregen naar aanleiding van de misdragingen tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur op 23 augustus. Op die dag staken uitsupporters massaal vuurwerk af, waarbij meerdere gewonden vielen.

Feyenoord legt 47 personen per direct een lokaal stadionverbod op voor De Kuip, zo meldt de Rotterdamse club via de officiële kanalen. Diezelfde personen zien hun uitkaart geblokkeerd worden en krijgen een landelijk stadionverbod.

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Eerder dit seizoen ging het helemaal mis tijdens de wedstrijd tegen Cambuur in Leeuwarden (2-5-winst) in de twaalfde minuut. Vanuit het bezoekersvak werd vuurwerk ontstoken en afgeschoten richting het veld en de tribunes. Zeven supporters van Cambuur raakten gewond. De slachtoffers liepen onder meer brandwonden en oogletsel op. Eén van hen, een 41-jarige man, hield zelfs blijvende gehoorschade over aan het incident. Algemeen directeur Jesse Bergsma van de Friese club noemde de ernst van de verwondingen eerder al "onacceptabel" en "verschrikkelijk".

De huidige reeks stadionverboden volgt op een intensieve bestudering van beeldmateriaal door Feyenoord. De club benadrukt daarbij dat de straffen niet uitsluitend zijn uitgedeeld aan de personen die daadwerkelijk het vuurwerk hebben afgestoken. Ook supporters die de actie coördineerden, zich onttrokken aan het cameratoezicht door onder grote spandoeken te schuilen of bivakmutsen droegen, zijn door de stadionclub geïdentificeerd en bestraft.

Naast de civielrechtelijke straffen vanuit de club hangt de betrokkenen mogelijk ook een strafrechtelijke afhandeling boven het hoofd. Het Openbaar Ministerie is inmiddels een onderzoek gestart naar de openlijke geweldpleging en het toebrengen van lichamelijk letsel. De politie is momenteel nog volop bezig met het analyseren van de beelden om specifieke strafbare feiten aan individuen te kunnen koppelen, waardoor er tot op heden nog geen aanhoudingen zijn verricht. SC Cambuur heeft inmiddels officieel aangifte gedaan van de incidenten.

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dilima1966
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dilima1966
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Natte vinger werk ze gaan er vanuit dat 47 supporters onder een. Spandoek met bivak mutsen op dat gedaan hebben er ontlopen weer een aantal supporters de dans wel 47 beboet maar ik denk dat het aantal hoger is als je die foto's ziet Zowat compleet het vak met vuurwerk/ fakkels

Martine
382 Reacties
582 Dagen lid
1.126 Likes
Martine
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@dilima1966 en een weerwoord op deze klaagzang van jou mag je niet geven van de webmoderator want die wordt dan verwijderd

Eric66
20 Reacties
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Eric66
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Moet je opletten..die zijn bij de eerste thuiswedstrijd gewoon aanwezig

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
4.141 Reacties
1.187 Dagen lid
19.271 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 10
    + 1
avatar

Natte vinger werk ze gaan er vanuit dat 47 supporters onder een. Spandoek met bivak mutsen op dat gedaan hebben er ontlopen weer een aantal supporters de dans wel 47 beboet maar ik denk dat het aantal hoger is als je die foto's ziet Zowat compleet het vak met vuurwerk/ fakkels

Martine
382 Reacties
582 Dagen lid
1.126 Likes
Martine
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  • 1
    + 1
avatar

@dilima1966 en een weerwoord op deze klaagzang van jou mag je niet geven van de webmoderator want die wordt dan verwijderd

Eric66
20 Reacties
1.079 Dagen lid
65 Likes
Eric66
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
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Moet je opletten..die zijn bij de eerste thuiswedstrijd gewoon aanwezig

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