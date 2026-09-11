Verbazing om uitspraken Luciano Valente na Barcelona - Feyenoord

Volgens Valentijn Driessen heeft de plank misgeslagen met zijn interview na afloop van FC Barcelona – Feyenoord (5-1). De aanvoerder van de Rotterdammers zei dat hij niet tekortkomt voor het niveau van de Catalanen, iets waar de journalist van De Telegraaf het totaal niet mee eens is.

Feyenoord werd woensdagavond getrakteerd op een dikke nederlaag tijdens de terugkeer in de Champions League. FC Barcelona kende geen enkele moeite met de Rotterdammers en won met 5-1, al was er na afloop weinig sprake van chagrijn bij de ploeg van Giovanni van Bronckhorst.

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Driessen: “Schrijnend was het merendeel van de (non-verbale) reacties en de gelatenheid na met 5-1 van het veld te zijn gepoetst door FC Barcelona, dat misschien op 80% speelde. Het schoolreisjessyndroom en de olympische gedachte dat meedoen belangrijker is dan winnen droop ervan af bij de Feyenoorders. Van veel chagrijn na overklast te zijn geen spoor”, schrijft hij in zijn column van vrijdagochtend.

De houding van verschillende Feyenoord-spelers schoot in het verkeerde keelgat bij de chef voetbal. “Sem Steijn juichte alsof zijn eretreffer de winnende was. Gjivai Zechiël stond na afloop als een kind te glunderen dat hij toch maar mooi in Camp Nou tegen FC Barcelona had gespeeld. Hij was er dankbaar voor.”

Interview Valente

Ook de reactie van aanvoerder Valente roept irritatie op bij Driessen. De middenvelder was na afloop tamelijk positief, al liep hij niet weg van de nederlaag: “Je krijgt wel vijf goals tegen, dus we gaan niet met z'n allen de polonaise lopen. Maar ik denk dat we een heleboel dingen hebben laten zien, met lef voetballen. Dat moeten we ook in de competitie gaan doen. Altijd elkaar durven aan te spelen en doorbewegen, dat is nodig. Tegen Barça werd het van ons gevraagd, dus dan doe je het automatisch. In Nederland moeten we het vanuit onszelf doen”, zei Valente, die later stelde dat hij ‘zeker niet tekortkwam’.

“Samen met Anis Hadj Moussa hadden Zechiël en Valente wel een mooie actie in de wedstrijd. Maar om als Valente te verkondigen dat je niet tekort komt voor dat niveau… Dan mag je door je collega’s met beide benen op de grond worden gezet”, vindt Driessen.