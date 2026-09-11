Grote chaos bij Fenerbahçe na ‘ontslag’ hoofdtrainer: ‘Totdat ik vertrek, kan hij niet weg!’

Het laatste woord over de ontslagwens van Ísmail Kartal bij Fenerbahçe is nog niet gezegd. Na het 1-1-gelijkspel kondigde de oefenmeester zijn vertrek aan op de persconferentie, mede omdat hij tijdens de wedstrijd tegen AS Roma (1-1) een waterfles naar het hoofd kreeg geslingerd. Voorzitter Aziz Yildirim accepteert de uitspraken niet.

Fener opende het Champions League-seizoen met een gelijkspel tegen Roma voor eigen publiek. De Turk liet na afloop zijn licht schijnen over het duel tijdens het persmoment, waarna hij plotseling zijn ontslag aankondigde. “Vanavond leg ik mijn functie neer. Ik heb deze beslissing genomen om de weg vrij te maken voor mijn club. We hebben dit besluit samen met mijn staf genomen.”

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“Ik wil Fenerbahçe, mijn spelers en de trainers die hier in de toekomst komen helpen. Daarom stap ik nu op, nu het nog vroeg is, zonder de intentie om ooit terug te keren in deze functie”, schokte de oefenmeester met zijn woorden.

Voorzitter in actie

Clubpresident Yildirim gaat niet akkoord met het ‘ontslag’ van Kartal. “Ze hebben een fles met water naar het hoofd van coach İsmail gegooid bij een 1-1-stand. Daarom is hij verdrietig. Dat is de reden!”, neemt hij het voor zijn trainer op.

“Ik heb net met İsmail Kartal gesproken. Totdat ik stop, is İsmail Kartal trainer, coach of wat dan ook. Totdat ik vertrek, kan hij hier niet weg! Hij zei dat hij de druk voelt. 'Ik neem medicijnen', zei hij. Ik neem ook dertig medicijnen”, vervolgt de voorzitter van Fenerbahçe.