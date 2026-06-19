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Fenerbahçe biedt excuses aan richting FC Dordrecht

19 juni 2026, 05:50
Fenerbahçe biedt excuses aan richting FC Dordrecht
Foto: © Imago
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Fenerbahçe heeft excuses gemaakt aan FC Dordrecht voor het benaderen van Dirk Kuyt voordat contact werd gezocht met de club uit de Keuken Kampioen Divisie. Dat laat algemeen directeur Hans de Zeeuw weten aan De Telegraaf. Fenerbahçe wil Kuyt aanstellen als nieuwe assistent-trainer.

Kuyt wil de stap zelf graag maken en lijkt onhoudbaar voor Dordrecht. De club had het echter op prijs gesteld als Fenerbahçe de gebruikelijke wegen zou hebben bewandeld. "Ik vind het raar dat er eerst een overeenkomst is met de trainer, voordat er contact is gezocht met zijn club", zegt De Zeeuw.

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"Ik had het fatsoenlijk gevonden, als ze eerst even contact hadden opgenomen met FC Dordrecht onder welke voorwaarden hij zou kunnen verkassen. En vervolgens ga je met een speler of in dit geval een trainer om de tafel. Dat zou de juiste volgorde moeten zijn", weet de directeur.

Fenerbahçe lijkt dat ook in te zien. "Daar hebben ze hun excuses voor aangeboden. We zijn nu in gesprek, maar voorlopig zitten we nog ver uit elkaar. Er is zeker nog geen overeenstemming.”

Melvin Boel niet naar FC Dordrecht

De Zeeuw laat verder weten dat Melvin Boel niet de opvolger zal worden van Kuyt. Boel werd onlangs ontslagen bij Go Ahead Eagles. Hij was in het seizoen 2024/25 trainer van Dordrecht.

"Ik heb een goed contact met Melvin, maar we vinden allebei dat het nu niet de juiste stap zou zijn voor hem om weer in te stappen bij FC Dordrecht. Hij moet een volgende stap gaan maken. Dus Melvin keert sowieso nu niet terug als trainer."

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Dirk Kuijt
FC Dordrecht
Team: Dordrecht
Functie: Coach
Leeftijd: 45 jaar (22 jul. 1980)

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