Dirk Kuyt heeft aan FC Dordrecht laten weten dat hij wil vertrekken naar Fenerbahçe, zo weet Joost Blaauwhof van Voetbal International. De oud-voetballer wil als assistent aan de slag in Turkije. De boodschap verstoort de voorbereiding van Dordrecht flink, aangezien die vrijdag van start zou gaan.

Eind mei kwamen er vanuit Turkije berichten door dat Kuyt in beeld is bij Fenerbahçe om assistent-trainer te worden, wat anderhalve week geleden werd bevestigd door VI. Inmiddels heeft de oud-speler van Feyenoord en Liverpool besloten dat hij de overstap naar Turkije wil maken. FC Dordrecht is bereid mee te werken aan de overstap, maar eist dan wel een flinke smak geld. Kuyt verlengde onlangs zijn contract bij De Schapenkoppen tot medio 2028. Fenerbahçe schrijft op de clubwebsite dat er al een principeakkoord is bereikt met de Nederlander.

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De timing van het nieuws komt voor FC Dordrecht zeer ongelegen. De ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie zou namelijk op vrijdag beginnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen met de eerste training. “De kans dat Dirk morgen op het veld staat, is niet groot. Er is beweging, maar Fenerbahçe heeft nog niets laten horen. Hectisch, ideaal is anders”, zo laat technisch directeur Sjoerd Ars weten aan het weekblad. Daarbij benadrukt hij dat het niet onverwacht is dat Kuyt wil vertrekken, omdat de ‘signalen’ er al waren. “De kans bestond dat het concreet zou worden en Dirk heeft nu netjes gevraagd te mogen onderhandelen. Als het goed is voor Dordrecht én Dirk, kennen we onze plaats in de voedselketen . Maar er zal een stevige financiële compensatie voor terug moeten komen.”

Waar de voorbereiding voor FC Dordrecht op vrijdag zou beginnen, is deze volgens Blaauwhof nu uitgesteld. De eerste training van het seizoen is geschrapt en zal nu op maandag worden gehouden. Pascal Bosschaart, die deze zomer Feyenoord verliet om als assistent van Kuyt aan de slag te gaan, zal na het weekend de eerste training gaan leiden.