FC Dordrecht vreest voor bliksemvertrek Dirk Kuijt

FC Dordrecht houdt er serieus rekening mee dat Dirk Kuijt op korte termijn vertrekt naar Fenerbahçe. De trainer staat in de nadrukkelijke belangstelling van de Turkse topclub, waar Aziz Yildirim afgelopen zondag de voorzittersverkiezingen overtuigend wist te winnen. De nieuwe president wil de oud-international graag toevoegen aan de transfercommissie in Istanbul.

Yildirim keert na een afwezigheid van acht jaar terug aan het roer bij Fenerbahçe, nadat hij uitdager Hakan Safi versloeg in de verkiezing. Tijdens zijn verkiezingscampagne maakte de zakenman er geen geheim van dat hij iconen uit de clubgeschiedenis wil terughalen om de weg omhoog weer in te zetten. Kuijt fungeerde daarbij als een van de belangrijkste uithangborden van zijn plannen. Journalist Yagiz Sabuncuoglu meldde eerder zelfs dat er al een akkoord was bereikt met Yildirim over een leidende rol binnen het technisch beleid.

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Aan de Krommedijk houdt men inmiddels de adem in nu de verkiezingen in het voordeel van Yildirim zijn uitgevallen. De eerstedivisionist heeft via Baris Hocaoglu een Turkse investeerder aan boord, die de directie direct op de hoogte bracht van de ernst van de situatie. "Wij houden overal rekening mee", stelt algemeen directeur Hans de Zeeuw tegenover Voetbal International. "We hebben een Turkse investeerder en die heeft ons duidelijk gemaakt dat dit een hot item is. Zelfs het Turkse equivalent van de NOS pakte ermee uit", voegt hij daaraan toe

Ondanks de vergevorderde geruchten heeft de Turkse topclub zich nog niet officieel gemeld bij Kuijt of zijn werkgever. "We weten dat het daar speelt, dus het zou raar zijn als we het niet serieus nemen", verklaart De Zeeuw. "Maar voorlopig heeft vanuit Turkije nog niemand contact met ons opgenomen", aldus de bestuurder. Mocht het daadwerkelijk tot een overstap komen, dan zal Fenerbahçe een transfersom op tafel moeten leggen. Kuijt verlengde in april immers nog zijn contract in Zuid-Holland tot medio 2028, nadat hij de ploeg naar een knappe tiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie had geleid.

Het lijkt er echter op dat de ontwikkelingen elkaar snel kunnen gaan opvolgen. Yildirim heeft direct na zijn uitverkiezing aangegeven dat hij de voetballogica van het vorige bestuur wil doorbreken en binnen vijftien dagen versterkingen wil presenteren om direct voor het kampioenschap te kunnen strijden. Ervaren krachten zoals Kuijt moeten de juiste profielen gaan identificeren voor de selectie. Voor de trainer zou het een terugkeer betekenen naar de club waar hij tussen 2012 en 2015 als speler al zeer succesvol was. In 130 wedstrijden was de aanvaller destijds 37 keer trefzeker en legde hij beslag op de landstitel, de beker en de Turkse Supercup.