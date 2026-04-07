Kuyt bevestigt mondeling akkoord over langer verblijf bij Dordrecht

7 april 2026, 09:26
Dirk Kuyt
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Dirk Kuyt staat normaal gesproken ook volgend seizoen voor de groep bij FC Dordrecht, zo laat hij weten aan ESPN na afloop van het gelijkspel tegen SC Cambuur (1-1). De oud-international stelt wel dat zijn contractverlenging nog niet op papier staat.

Kuyt werd afgelopen zomer aangesteld als trainer van FC Dordrecht, waar hij een verbintenis voor een seizoen tekende. Met nog drie duels te gaan staan De Schapekoppen op de tiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie, waardoor deelname aan de play-offs zo goed als onmogelijk is. Na afloop van het gelijkspel bij Cambuur geeft Kuyt toe dat dit er niet meer in lijkt te zitten.

Toch is de clubleiding van FC Dordrecht wel tevreden met het werk dat de voormalig international heeft geleverd, zo blijkt uit zijn interview bij ESPN. De trainer krijgt de vraag of er nog geen witte rook is over zijn toekomst. “Eigenlijk wel”, antwoordt hij. “Maar dit soort belangrijke zaken moet je altijd op papier zetten. Dat ligt weer bij andere mensen. Ik hoop dat dat snel gebeurt.”

Het lijkt er dus op dat Kuyt binnen de kortste keren zijn krabbel onder een nieuw contract gaat zetten aan de Krommedijk. “Ik werk hier met heel veel plezier en kan me goed ontwikkelen als coach. Er loopt hier veel talent dat het in zich heeft om de volgende stap te maken. Daar wil ik ze bij helpen”, besluit hij.

Dirk Kuijt

Dirk Kuijt
FC Dordrecht
Team: Dordrecht
Functie: Coach
Leeftijd: 45 jaar (22 jul. 1980)

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
9
Den Bosch
33
-1
46
10
Eindhoven
34
-10
44
11
Dordrecht
34
-5
43
12
VVV
34
-7
41
13
Jong Utrecht
33
-4
39

Complete Stand

