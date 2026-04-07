Bayer Leverkusen-middenvelder en Sparta-doelman waren zondagavond aanwezig bij het besloten kampioensfeest van PSV, zo deelt de landskampioen dinsdag op social media. Beide spelers verruilden Eindhoven afgelopen zomer voor een nieuw avontuur.

PSV kroonde zich zondag voor de 27ste keer tot kampioen van Nederland. Zaterdag was de landstitel al officieus binnen, toen FC Utrecht in het Philips Stadion met 4-3 werd verslagen. Een dag later kon het feest in Eindhoven officieel beginnen, toen Feyenoord punten liet liggen bij FC Volendam (0-0). Voordat de selectie van Peter Bosz dinsdag wordt gehuldigd, werd er op zondagavond een besloten feest georganiseerd voor de spelers, stafleden en directie.

Het feest werd gedurende de afgelopen weken ‘onder de grootste geheimhouding’ voorbereid en kende optredens van onder meer de Eindhovense dj La Fuente, zanger John West en Eindhoven Finest. In discotheek De Club duurde het feestprogramma tot in de late uurtjes, waarna PSV op maandag enkele sfeerbeelden van de avond deelde op social media.

Op het feest kreeg PSV ook bezoek van enkele oud-spelers. Met Tillman en Drommel waren er twee spelers aanwezig die de club afgelopen zomer hebben verlaten. Eerstgenoemde vertrok voor een bedrag van 35 miljoen euro naar Bayer Leverkusen, terwijl de doelman werd verhuurd aan Sparta Rotterdam. Hoewel beide spelers dus niet hebben bijgedragen aan de landstitel en voor andere clubs spelen, mochten ze van PSV én respectievelijk Bayer Leverkusen en Sparta wel op het feestje komen.