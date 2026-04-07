Tillman en Drommel vieren kampioensfeest PSV mee

7 april 2026, 08:38
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Bayer Leverkusen-middenvelder Malik Tillman en Sparta-doelman Joël Drommel waren zondagavond aanwezig bij het besloten kampioensfeest van PSV, zo deelt de landskampioen dinsdag op social media. Beide spelers verruilden Eindhoven afgelopen zomer voor een nieuw avontuur.

PSV kroonde zich zondag voor de 27ste keer tot kampioen van Nederland. Zaterdag was de landstitel al officieus binnen, toen FC Utrecht in het Philips Stadion met 4-3 werd verslagen. Een dag later kon het feest in Eindhoven officieel beginnen, toen Feyenoord punten liet liggen bij FC Volendam (0-0). Voordat de selectie van Peter Bosz dinsdag wordt gehuldigd, werd er op zondagavond een besloten feest georganiseerd voor de spelers, stafleden en directie.

Het feest werd gedurende de afgelopen weken ‘onder de grootste geheimhouding’ voorbereid en kende optredens van onder meer de Eindhovense dj La Fuente, zanger John West en Eindhoven Finest. In discotheek De Club duurde het feestprogramma tot in de late uurtjes, waarna PSV op maandag enkele sfeerbeelden van de avond deelde op social media.

Op het feest kreeg PSV ook bezoek van enkele oud-spelers. Met Tillman en Drommel waren er twee spelers aanwezig die de club afgelopen zomer hebben verlaten. Eerstgenoemde vertrok voor een bedrag van 35 miljoen euro naar Bayer Leverkusen, terwijl de doelman werd verhuurd aan Sparta Rotterdam. Hoewel beide spelers dus niet hebben bijgedragen aan de landstitel en voor andere clubs spelen, mochten ze van PSV én respectievelijk Bayer Leverkusen en Sparta wel op het feestje komen.

  • 5 apr. 12:27
Malik Tillman

Malik Tillman
Bayer Leverkusen
Team: Leverkusen
Leeftijd: 23 jaar (28 mei 2002)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Leverkusen
23
6
2024/2025
PSV
26
12
2023/2024
Jong PSV
1
0
2023/2024
PSV
28
9

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

