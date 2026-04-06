Driessen plaatst kanttekeningen bij kampioenschap PSV

6 april 2026, 15:25
Valentijn Driessen Vandaag Inside
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Valentijn Driessen heeft zich maandag bij De Telegraaf kritisch uitgelaten over het kampioenschap van PSV. Hoewel de Eindhovenaren de titel in recordtempo binnenhaalden, plaatst hij daar duidelijke kanttekeningen bij.

Volgens Driessen zegt het vroege kampioenschap namelijk niet alleen iets over PSV. “Het is nog nooit zo snel gebeurd, dus dat zegt ook alles over de Eredivisie,” stelt hij. Daarbij benadrukt hij dat PSV dit seizoen minder overtuigend was dan in het eerste jaar onder Peter Bosz. “Toen lieten ze iedereen versteld staan, qua uitslagen en voetbal. Dat is nu allemaal wat minder.”

Hij wijst onder meer op opvallende misstappen gedurende het seizoen. Zo noemt hij het onacceptabel dat PSV twee keer verloor van Telstar, iets wat volgens hem niet past bij een kampioensploeg. Ook de beslissende fase van de titelstrijd noemt hij weinig indrukwekkend. PSV won zelf ternauwernood van Utrecht en moest vervolgens afwachten wat Feyenoord zou doen tegen Volendam.

Die wedstrijd noemt Driessen zelfs “een verschrikking”. Feyenoord slaagde er niet in om te winnen en creëerde nauwelijks kansen, waardoor PSV uiteindelijk zonder zelf te spelen kampioen werd. “Dan zit je te kijken en word je daar als PSV’er niet vrolijk van,” aldus Driessen.

Hoewel er uiteindelijk gewoon feest werd gevierd op De Herdgang, hing er volgens hem wel een grauwsluier over het kampioenschap. Die wordt veroorzaakt door de zware blessure van Jerdy Schouten. De middenvelder ligt er maanden uit en mist daardoor ook een groot internationaal toernooi.

Volgens Driessen raakt dat de selectie zichtbaar. Spelers als Joey Veerman en Guus Til staan dicht bij Schouten en zagen hun ploeggenoot het kampioenschap op krukken vieren. “Dan ben je kampioen, maar zie je ook een van je maatjes zo staan. Dat geeft toch een andere lading,” stelt hij.

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

