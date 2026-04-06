In besloten kring hebben de spelers, trainers, bestuursleden en andere personeelsleden van PSV het kampioenschap alvast gevierd. Twee dagen voor de officiële huldiging dook PSV op in discotheek De Club, waar een speciaal feestprogramma was samengesteld.

De afgelopen weken was het feest 'onder de grootste geheimhouding' al voorbereid, meldt het Algemeen Dagblad. Onder meer de Eindhovense dj La Fuente, zanger John West en Eindhoven Finest waren opgetrommeld voor het feest, dat tot de late uurtjes doorging.

"Wij vinden het een enorme eer dat de selectie van PSV zijn kampioensfeest in onze zaak heeeft gevierd", vertelt Wil van Melis van De Club. "Ik heb vanuit de spelersgroep van PSV alleen maar complimenten gehoord. Het was één groot feest dat tot in de late uurtjes heeft geduurd."

Bij het feest was ook de geblesseerde aanvoerder Jerdy Schouten van de partij, op krukken. Discotheek De Club stond vroeger bekend als discotheek Hollywood, met oud-PSV-spelers als Romario, Ronaldo en de gebroeders Koeman als vaste bezoekers.

Op sociale media publiceerde PSV foto’s van het feest.