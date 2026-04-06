Live voetbal 7

PSV-selectie viert landstitel tot in de late uurtjes: 'Wij vinden het een enorme eer'

6 april 2026, 16:24
Ismael Saibari en Joey Veerman
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

In besloten kring hebben de spelers, trainers, bestuursleden en andere personeelsleden van PSV het kampioenschap alvast gevierd. Twee dagen voor de officiële huldiging dook PSV op in discotheek De Club, waar een speciaal feestprogramma was samengesteld.

De afgelopen weken was het feest 'onder de grootste geheimhouding' al voorbereid, meldt het Algemeen Dagblad. Onder meer de Eindhovense dj La Fuente, zanger John West en Eindhoven Finest waren opgetrommeld voor het feest, dat tot de late uurtjes doorging.

Artikel gaat verder onder video

"Wij vinden het een enorme eer dat de selectie van PSV zijn kampioensfeest in onze zaak heeeft gevierd", vertelt Wil van Melis van De Club. "Ik heb vanuit de spelersgroep van PSV alleen maar complimenten gehoord. Het was één groot feest dat tot in de late uurtjes heeft geduurd."

Bij het feest was ook de geblesseerde aanvoerder Jerdy Schouten van de partij, op krukken. Discotheek De Club stond vroeger bekend als discotheek Hollywood, met oud-PSV-spelers als Romario, Ronaldo en de gebroeders Koeman als vaste bezoekers.

Op sociale media publiceerde PSV foto’s van het feest.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws