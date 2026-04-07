Kieft ziet absolute topwedstrijd en vraagt zich af: 'Is Saibari daar goed genoeg voor?'

7 april 2026, 06:25
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Na het bekijken van de kraker tussen Atlético Madrid en FC Barcelona (1-2) vraagt Wim Kieft zich af of Ismael Saibari mee kan in de Europese top. Na zijn sterke seizoen lonkt een grote transfer voor de PSV-ster, maar zou hij aan spelen toekomen bij de grootste clubs van Europa?.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp staat Kieft stil bij het optreden van Lamine Yamal. "Die Yamal was echt ongelooflijk", jubelt Kieft. "Ik kende die linksback van Atlético niet. Dat ligt waarschijnlijk aan mij. En hij speelde aan de kant van Diego Simeone tegen Yamal. Simeone heeft waarschijnlijk gezegd dat hij er kort op moest zitten. Maar Yamal ging er een paar keer langs, en speelde hem door de benen. En hij wipte hem erover heen. En uiteindelijk kreeg die back rood. Die was helemaal tureluurs gespeeld."

Volgens Kieft laat dit soort topwedstrijden haarfijn zien wat het echte topniveau inhoudt. Hij wijst op spelers als Julián Álvarez en Antoine Griezmann bij Atlético en de sterren van Barcelona. Daarmee komt Kieft uit bij Saibari, die dit seizoen indruk maakte bij PSV maar volgens hem nog een flinke stap moet zetten richting de Europese top.

"Dat is een goede speler, met veel kwaliteiten. Maar je moet van hele goede huize komen wil je bij Atlético tot je recht komen", weet Kieft. De oud-international benadrukt dat het tempo en niveau in de absolute top razendsnel toenemen en dat niet iedere Eredivisie-uitblinker die stap moeiteloos maakt. "Dat gaat snel. Dat is een ander niveau. En de vraag is natuurlijk of Saibari daar goed genoeg voor is."

Zou Ismael Saibari goed genoeg zijn voor Atlético Madrid?

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Atlético - Barcelona

Atlético Madrid
1 - 2
Barcelona
Gespeeld op 4 apr. 2026
Competitie: LaLiga
Seizoen: 2025/2026

Ismael Saibari

PSV
Team: PSV
Leeftijd: 25 jaar (28 jan. 2001)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
25
14
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
19
5
2022/2023
PSV
17
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

