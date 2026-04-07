Paul Pogba spreekt plots een woordje Nederlands richting Teze en Timber

7 april 2026, 06:55
Paul Pogba
Foto: © Imago
Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Een mooi onderonsje tussen Paul Pogba, Jordan Teze en Quinten Timber na de Ligue 1-wedstrijd tussen AS Monaco en Olympique Marseille. Pogba sprak zelfs een woordje Nederlands.

Monaco won zondagavond met 2-1 van Marseille. Pogba zat de hele wedstrijd op de bank bij de thuisploeg, maar dat was voor hem al een mooie stap vooruit. Pogba ontbrak sinds 14 december immers met een kuitblessure; tegen Marseille behoorde hij voor het eerst weer tot de wedstrijdselectie.

Bij Monaco stond Teze wel de gehele wedstrijd op het veld; Timber maakte het duel voor bij de tegenstander. De twee Nederlanders zochten elkaar na afloop even op in de catacomben en kregen gezelschap van Pogba. Die sprak ze aan in het Nederlands: "Alles goed, broer?"

Pogba heeft misschien het Nederlands opgepikt van de Nederlanders met wie hij heeft samengespeeld, zoals Daley Blind, Memphis Depay, Timothy Fosu-Mensah, Matthijs de Ligt en nu Teze. Ook heeft zijn broer Mathias voor Sparta Rotterdam gespeeld. 

@ligue1 Pogba 🤝 Timber 🤝 Teze #SportsTikTok #Ligue1 #Footballedit #Pogba #Timber ♬ son original - ALLEZ L’OM ⭐️💙🤍

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Monaco - Marseille

Monaco
2 - 1
Olympique Marseille
Gespeeld op 5 apr. 2026
Competitie: Ligue 1
Seizoen: 2025/2026

Paul Pogba

Paul Pogba
AS Monaco FC
Team: Monaco
Leeftijd: 33 jaar (15 mrt. 1993)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Monaco
3
0
2024/2025
Juventus
0
0
2023/2024
Juventus
2
0
2022/2023
Juventus
6
0

Stand Ligue 1 2025/2026

Ligue 1
GS
DS
PT
1
Paris SG
27
38
63
2
Lens
28
27
59
3
Lille
28
11
50
4
Marseille
28
18
49
5
Monaco
28
10
49

