Paul Pogba spreekt plots een woordje Nederlands richting Teze en Timber

Een mooi onderonsje tussen , en na de Ligue 1-wedstrijd tussen AS Monaco en Olympique Marseille. Pogba sprak zelfs een woordje Nederlands.

Monaco won zondagavond met 2-1 van Marseille. Pogba zat de hele wedstrijd op de bank bij de thuisploeg, maar dat was voor hem al een mooie stap vooruit. Pogba ontbrak sinds 14 december immers met een kuitblessure; tegen Marseille behoorde hij voor het eerst weer tot de wedstrijdselectie.

Bij Monaco stond Teze wel de gehele wedstrijd op het veld; Timber maakte het duel voor bij de tegenstander. De twee Nederlanders zochten elkaar na afloop even op in de catacomben en kregen gezelschap van Pogba. Die sprak ze aan in het Nederlands: "Alles goed, broer?"

Pogba heeft misschien het Nederlands opgepikt van de Nederlanders met wie hij heeft samengespeeld, zoals Daley Blind, Memphis Depay, Timothy Fosu-Mensah, Matthijs de Ligt en nu Teze. Ook heeft zijn broer Mathias voor Sparta Rotterdam gespeeld.