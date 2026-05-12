Anis Hadj Moussa is niet de enige speler van Feyenoord die belangstelling geniet vanuit Frankrijk. Volgens FR12 staat ook op de radar van meerdere clubs uit de Ligue 1, waaronder AS Monaco, Olympique Lyon en RC Lens. Feyenoord wil zijn contract echter verlengen.

Targhalline is bekend met de Franse competitie: hij speelde in het verleden voor Olympique Marseille en Le Havre in de Ligue 1. De Marokkaans international krijgt nu mogelijk de kans om terug te keren op het hoogste niveau in Frankrijk. Voorlopig is echter slechts sprake van ‘oriënterende interesse’ van clubs als Monaco, Lyon en Lens. Er zijn nog geen onderhandelingen of biedingen.

Targhalline maakte vorig jaar februari de overstap van Le Havre naar De Kuip en is inmiddels uitgegroeid tot een onbetwiste basisspeler in het elftal van trainer Robin van Persie. Hij kwam dit seizoen in 32 officiële wedstrijden in actie, waarin hij goed was voor twee doelpunten en vier assists. Met zijn hoge passnauwkeurigheid en belangrijke rol in de omschakeling van verdediging naar aanval gooit hij hoge ogen bij de technische leiding.

Feyenoord is dan ook lovend over zijn recente optredens en wil hem belonen met een opgewaardeerd contract. Daar staat Targhalline zelf ook voor open. "Hij zou zelf niet nadrukkelijk aansturen op een transfer en heeft aangegeven graag Champions League-voetbal met Feyenoord te willen spelen", schrijft FR12.