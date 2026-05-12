Feyenoord krijgt niet alleen voor Hadj Moussa telefoontjes uit Frankrijk

12 mei 2026, 13:12
Feyenoord-spelers Oussama Targhalline en Anis Hadj Moussa
Foto: © Imago
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Anis Hadj Moussa is niet de enige speler van Feyenoord die belangstelling geniet vanuit Frankrijk. Volgens FR12 staat ook Oussama Targhalline op de radar van meerdere clubs uit de Ligue 1, waaronder AS Monaco, Olympique Lyon en RC Lens. Feyenoord wil zijn contract echter verlengen.

Targhalline is bekend met de Franse competitie: hij speelde in het verleden voor Olympique Marseille en Le Havre in de Ligue 1. De Marokkaans international krijgt nu mogelijk de kans om terug te keren op het hoogste niveau in Frankrijk. Voorlopig is echter slechts sprake van ‘oriënterende interesse’ van clubs als Monaco, Lyon en Lens. Er zijn nog geen onderhandelingen of biedingen.

Targhalline maakte vorig jaar februari de overstap van Le Havre naar De Kuip en is inmiddels uitgegroeid tot een onbetwiste basisspeler in het elftal van trainer Robin van Persie. Hij kwam dit seizoen in 32 officiële wedstrijden in actie, waarin hij goed was voor twee doelpunten en vier assists. Met zijn hoge passnauwkeurigheid en belangrijke rol in de omschakeling van verdediging naar aanval gooit hij hoge ogen bij de technische leiding.

Feyenoord is dan ook lovend over zijn recente optredens en wil hem belonen met een opgewaardeerd contract. Daar staat Targhalline zelf ook voor open. "Hij zou zelf niet nadrukkelijk aansturen op een transfer en heeft aangegeven graag Champions League-voetbal met Feyenoord te willen spelen", schrijft FR12.

Oussama Targhalline

Oussama Targhalline
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 23 jaar (20 mei 2002)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
24
2
2024/2025
Le Havre
14
0
2024/2025
Feyenoord
6
0
2023/2024
Le Havre
14
0

Stand Ligue 1 2025/2026

Ligue 1
GS
DS
PT
1
Paris SG
32
44
73
2
Lens
32
29
67
3
Lille
33
17
61
4
Lyon
33
17
60
5
Rennes
33
11
59

