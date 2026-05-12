Dit gloednieuwe programma gaat Wilfred Genee maken op Curaçao

Een nieuw programma voor Wilfred Genee. De presentator van Vandaag Inside vertrekt dinsdag naar Curaçao, waar hij liefdeskoppels gaat interviewen over het geheim van hun relatie.

Genee maakte maandag in Vandaag Inside bekend dat hij dinsdag al afreist naar Curaçao. Johan Derksen en René van der Gijp vertrekken pas in het weekend, om volgende week maandag de eerste uitzending te maken vanaf het Caraïbische eiland. Dankzij goede connecties met vliegmaatschappij Corendon verhuizen de talkshowtafels van Vandaag Inside en de Oranjezomer tijdelijk naar Curaçao, waar ook alvast de WK-sfeer geproefd zal worden.

Genee, die in Vandaag Inside wordt afgelost door Thomas van Groningen, gaat op Curaçao in gesprek met koppels. "Vanuit een resort vieren zij een week lang de liefde, terwijl Wilfred tijdens openhartige gesprekken probeert te achterhalen wat het geheim is van hun relatie. Meer informatie over dit nieuwe programma volgt op een later moment”, laat een woordvoerder van Talpa weten aan het Algemeen Dagblad.

Maandag liet Genee doorschemeren dat hij deze week elke dag een interview doet. Wie de stellen zijn, wordt op een later tijdstip bekendgemaakt. Het programma wordt deze zomer uitgezonden. Genee koestert al langer de ambitie voor een interviewprogramma en maakt voor BNR Nieuwsradio al de interviewpodcast Zolang het leuk is.