FC Dordrecht toont interesse in Jens Toornstra

19 mei 2026, 05:55
Jens Toornstra
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Jens Toornstra vervolgt zijn carrière mogelijk in de Keuken Kampioen Divisie. Volgens het goed geïnformeerde X-account WFCGroningen zou het FC Dordrecht van Dirk Kuijt interesse hebben in de routinier.

De 37-jarige Toornstra maakte in maart bekend dat hij nog een jaartje doorgaat als profvoetballer, maar zal hoogstwaarschijnlijk vertrekken bij zijn huidige club, Sparta Rotterdam. Hoewel de voormalig Feyenoorder nog tot medio 2027 onder contract staat op Spangen, zou Sparta niet voor een mogelijke transfer gaan liggen. Het éénjarige huwelijk tussen de middenvelder en de club is immers niet uitgelopen tot een succesverhaal.

Diverse bronnen melden nu dat Toornstra in de belangstelling staat van FC Dordrecht. Aan de Krommedijk zou de routinier herenigd kunnen worden met Kuijt, waarmee hij samenspeelde bij Feyenoord. Het tweetal kent elkaar nog goed uit hun gezamenlijke periode bij Feyenoord. In de seizoenen 2015/16 en 2016/17 stonden zij samen op het veld in Rotterdam-Zuid. Deze succesvolle samenwerking resulteerde in 2016 in de winst van de KNVB Beker en werd een jaar later bekroond met de landstitel.

Het is niet bekend in welk stadium de interesse zich bevindt.

Jens Toornstra

Sparta Rotterdam
Team: Sparta
Leeftijd: 37 jaar (4 apr. 1989)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Sparta
0
0
2025/2026
Sparta
17
0
2024/2025
Utrecht
31
1
2023/2024
Utrecht
33
4

Meer info

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
8
Roda
38
5
55
9
Den Bosch
38
-4
51
10
Dordrecht
38
-8
47
11
Eindhoven
38
-18
47
12
Jong Utrecht
38
-4
46

