Jens Toornstra gaat nog een jaar door

15 maart 2026, 10:53
Jens Toornstra van Sparta
Niels Hassfeld | Redacteur
Jens Toornstra is nog niet van plan om met pensioen te gaan, zo laat hij weten bij Goedemorgen Eredivisie. De middenvelder van Sparta Rotterdam heeft als doel om vijfhonderd wedstrijden in de Eredivisie te spelen. Daar is hij momenteel nog tien van verwijderd.

Toornstra speelt al zijn hele carrière op het hoogste niveau van Nederland. De 36-jarige middenvelder kwam uit voor ADO Den Haag, FC Utrecht, Feyenoord en speelt nu bij Sparta. Bij Goedemorgen Eredivisie wordt aangehaald dat de routinier bovenaan het lijstje staat met meeste wedstrijden van actieve spelers in de Eredivisie. De teller van Toornstra staat op dit moment op 490 competitiewedstrijden.

De afgelopen weken zat Toornstra voornamelijk op de bank bij Sparta en mocht hij slechts sporadisch invallen. In de laatste zestien duels kwam hij slechts vier keer als invaller binnen de lijnen. De middenvelder geeft aan ‘in zijn achterhoofd’ wel bezig te zijn met het halen van zijn vijfhonderdste wedstrijd. “Dat speelt wel mee, die wil ik graag halen”, zo geeft hij aan.

Daarvoor is hij wel afhankelijk van de keuzes van trainer Maurice Steijn. Zo mocht hij zaterdagavond op bezoek bij Ajax (4-0 verlies) wel warmlopen, maar kreeg hij uiteindelijk geen speelminuten. “Maar ik ga ervan uit dat ik het wel ga halen.” Fresia Cousiño Arias stelt vervolgens dat dat moet betekenen dat Toornstra na het huidige seizoen nog een jaartje doorgaat, aangezien Sparta nog maar zeven wedstrijden te spelen heeft. De middenvelder, die nog een contract tot medio 2027 heeft, reageert hierop door te knikken. "Ik heb nog iets meer dan 34 wedstrijden", zegt hij later.

Henk ten Cate geeft aan dat hij respect heeft voor de prestaties van Toornstra. “490 wedstrijden en je speelt nog steeds geweldig. Top man!”, aldus de bondscoach van Suriname.

'ADO denkt aan terugkeer Toornstra'

Als het aan Aad de Mos ligt, speelt Toornstra komend seizoen niet bij Sparta. "Als hij slim is, gaat hij volgend seizoen Eredivisie spelen bij ADO", zo stelt de oud-trainer. "Dat is het beste. Ze kunnen wel routine gebruiken op het middenveld. Het zou voor hem de cirkel rondmaken." De Mos voegt eraan toe dat hij weet dat hier intern bij ADO over wordt gesproken. Toornstra geeft aan hier zelf nog niets van de weten. "Maar het zou wel een mooie cirkel zijn. Het is een romantische gedachte, maar ik ben niet iemand die, als het even tegenzit, gelijk zijn heil ergens anders gaat zoeken", besluit hij.

➡️ Meer Sparta nieuws

Lees ook:
Ajax-trainer Fred Grim

Ajax ontslaat Fred Grim

  • zo 8 maart, 18:57
  • 8 mrt. 18:57
  • 19
Mika Godts Ajax

Ajax bij debuut García veel te sterk voor armlastig Sparta

  • Gisteren, 22:55
  • Gisteren, 22:55
  • 4
Rob Dieperink tijdens Ajax-Sparta

Dieperink verbijstert kijkers Ajax-Sparta: 'Heeft hij geen kaarten op zak?'

  • Gisteren, 22:17
  • Gisteren, 22:17
  • 1
Jens Toornstra

Jens Toornstra
Sparta Rotterdam
Team: Sparta
Leeftijd: 36 jaar (4 apr. 1989)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Sparta
0
0
2025/2026
Sparta
14
0
2024/2025
Utrecht
31
1
2023/2024
Utrecht
33
4

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
6
Heerenveen
27
3
40
7
AZ
26
1
39
8
Sparta
27
-14
38
9
Utrecht
26
7
35
10
Groningen
27
0
35

