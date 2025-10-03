Zorgen om Jens Toornstra worden steeds groter

Het wordt inmiddels pijnlijk om naar het spel van bij Sparta Rotterdam te kijken. Dat stelt Ruud van Os, de hoofdredacteur van RTV Rijnmond, in de podcast Sparta naar Voren. Hij sprak eerder ook al zijn zorgen uit over het niveau van de geroutineerde middenvelder.

"Toornstra is een wereldgozer. Een begenadigd voetballer. Maar ik meende vrijdag te zien dat hij het niet meer kan bijbenen", zei hoofdredacteur Van Os onlangs in de podcast Sparta naar Voren van RTV Rijnmond. Tafelgasten waren het met hem eens: Toornstra is aan het afbouwen bij Sparta.

Deze week, na de pijnlijke nederlaag van de Rotterdamse club op bezoek bij Heracles Almelo (3-0), begint Van Os opnieuw over Toornstra. En opnieuw klinkt het niet al te positief.

"Jens Toornstra levert totaal niet. Het wordt nu zelfs pijnlijk om naar te kijken", zegt Van Os, die dit keer wel tegengesproken wordt. Sponsor Bas Voermans van de club uit Spangen benadrukt namelijk hoe belangrijk Toornstra voor de groep is.

Dat argument brengt Van Os niet op een andere gedachte: "Daarvan moet je er niet teveel hebben. Want het is wel een voetbalelftal. Geen bejaardenhuis", reageert Van Os.