Opsteker voor Heitinga: Ajax-spits terug voor Sparta-uit

Ajax-trainer John Heitinga
Foto: © Imago
Frank Hoekman
3 oktober 2025, 17:35   Bijgewerkt: 17:51

Wout Weghorst keert zaterdag, bij het uitduel bij Sparta Rotterdam, terug in de wedstrijdselectie van Ajax, zo meldt Voetbal International. De 33-jarige spits moest vanwege rugklachten de duels met PSV (2-2) en Olympique Marseille (0-4 verlies) laten schieten.

Weghorst was in de eerste drie speelronden van de Eredivisie driemaal trefzeker namens Ajax, maar zag vlak voor het sluiten van de markt met Kasper Dolberg een extra concurrent naar Amsterdam komen. De Deen zit door een buikspierblessure echter óók in de lappenmand, waardoor de jonge Don-Angelo Konadu tegen PSV mocht starten in de punt van de aanval en trainer John Heitinga in Marseille koos voor Oscar Gloukh als 'valse negen'.

Zaterdag is Weghorst weer van de partij als Ajax om 16.30 uur op Het Kasteel aantreedt tegen het Sparta Rotterdam van voormalig Ajax-trainer Maurice Steijn. Heitinga kan in Rotterdam echter niet beschikken over Youri Regeer en Owen Wijndal, die in Marseille allebei geblesseerd uitvielen en 'voorlopig niet beschikbaar zijn', aldus VI.

Weghorst kreeg vrijdag ook goed nieuws van bondscoach Ronald Koeman. De spits behoort tot de 24-koppige selectie van het Nederlands elftal voor de WK-kwalificatieduels met Malta (donderdag 9 oktober) en Finland (zondag 12 oktober).

Arena
1.006 Reacties
53 Dagen lid
2.340 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ja prima maar dan moet ie wel scoren natuurlijk.

ERIMIR
3.722 Reacties
453 Dagen lid
38.157 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Regeer en Wijndal gaan we niet missen.

Arena
1.006 Reacties
53 Dagen lid
2.340 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ja met kerst graag de deur uit met die twee.

Sparta - Ajax

Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
4,20
4,20
1,81
Wordt gespeeld op 4 okt. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
6
3
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
7
11
19
2
PSV
7
10
16
3
Ajax
7
7
15
4
NEC
7
8
12
5
AZ
7
4
12

Complete Stand

