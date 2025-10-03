Opsteker voor Heitinga: Ajax-spits terug voor Sparta-uit

keert zaterdag, bij het uitduel bij Sparta Rotterdam, terug in de wedstrijdselectie van Ajax, zo meldt Voetbal International. De 33-jarige spits moest vanwege rugklachten de duels met PSV (2-2) en Olympique Marseille (0-4 verlies) laten schieten.

Weghorst was in de eerste drie speelronden van de Eredivisie driemaal trefzeker namens Ajax, maar zag vlak voor het sluiten van de markt met Kasper Dolberg een extra concurrent naar Amsterdam komen. De Deen zit door een buikspierblessure echter óók in de lappenmand, waardoor de jonge Don-Angelo Konadu tegen PSV mocht starten in de punt van de aanval en trainer John Heitinga in Marseille koos voor Oscar Gloukh als 'valse negen'.

Artikel gaat verder onder video

Zaterdag is Weghorst weer van de partij als Ajax om 16.30 uur op Het Kasteel aantreedt tegen het Sparta Rotterdam van voormalig Ajax-trainer Maurice Steijn. Heitinga kan in Rotterdam echter niet beschikken over Youri Regeer en Owen Wijndal, die in Marseille allebei geblesseerd uitvielen en 'voorlopig niet beschikbaar zijn', aldus VI.

Weghorst kreeg vrijdag ook goed nieuws van bondscoach Ronald Koeman. De spits behoort tot de 24-koppige selectie van het Nederlands elftal voor de WK-kwalificatieduels met Malta (donderdag 9 oktober) en Finland (zondag 12 oktober).