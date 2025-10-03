Koeman kiest voor verrassing in selectie voor WK-kwalificatieduels met Malta en Finland

De KNVB heeft vrijdagmiddag de selectie van het Nederlands elftal voor de komende twee WK-kwalificatieduels tegen Malta en Finland bekendgemaakt. De keuzeheer van Oranje heeft daarin plek voor één verrassing: AZ-spits maakt namelijk deel uit van de 24-koppige definitieve selectie.

Oranje begon de WK-kwalificatiereeks in juni foutloos met zeges op Finland (0-2) en Malta (8-0). Het vervolg van de cyclus was echter minder positief voor de manschappen van Koeman. In september speelde het Nederlands elftal onnodig met 1-1 gelijk tegen Polen, waarna een uiterst moeizame 2-3 overwinning boekte op Litouwen.

Na de aankomende speelronde meldt de selectie zich om zich voor te bereiden op de volgende twee wedstrijden in de cyclus. Op donderdag 9 oktober neemt Oranje het in Ta'Qali om 20.45 uur tegen Malta, waarna drie dagen later Finland wacht in de Johan Cruijff ArenA (aftrap om 18.00 uur).

Meerdink bij Oranje, geen plek voor Koopmeiners en Steijn

AZ-spits Meerdink maakt dus voor het eerst zijn opwachting in de selectie van het Nederlands elftal. De roep om de spits zwengelde de laatste maanden al aan en Koeman heeft hier nu eindelijk gehoor aan gegeven. Daarnaast keert ook Quilindschy Hartman voor het eerst sinds zijn zware knieblessure weer terug bij Oranje. De linksachter speelde zijn laatste interland op 21 november 2023 tegen Gibraltar, maar raakte in maart 2024 zwaar geblesseerd.

Wie er niet bij zijn bij Oranje zijn Teun Koopmeiners. Hij lijkt te zijn gepasseerd door Koeman. Koopmeiners worstelt ontzettend met zijn vorm en is niet altijd meer verzekerd van een basisplaats bij zijn club Juventus. Steijn, die vorige maand in Litouwen nog debuteerde voor Oranje, is er ook niet van de partij voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden.

Dit is de volledige Oranje-selectie voor de KW-kwalificatieduels met Malta en Finland

Nathan Aké (Manchester City), Memphis Depay (Corinthians), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Mark Flekken (Bayer 04 Leverkusen), Jeremie Frimpong (Liverpool), Cody Gakpo (Liverpool), Ryan Gravenberch (Liverpool), Quilindschy Hartman (Burnley), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Frenkie de Jong (Barcelona), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Noa Lang (SSC Napoli), Matthijs de Ligt (Manchester United), Mexx Meerdink (AZ), Donyell Malen (Aston Villa), Tijjani Reijnders (Manchester City), Robin Roefs (Sunderland), Jerdy Schouten (PSV), Xavi Simons (RB Leipzig), Jurriën Timber (Arsenal), Quinten Timber (Feyenoord), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Inter) en Wout Weghorst (Ajax).