Koeman kiest voor verrassing in selectie voor WK-kwalificatieduels met Malta en Finland

Ronald Koeman
Foto: © Imago
3 reacties
Maurice Mazenier
3 oktober 2025, 12:07   Bijgewerkt: 12:16

De KNVB heeft vrijdagmiddag de selectie van het Nederlands elftal voor de komende twee WK-kwalificatieduels tegen Malta en Finland bekendgemaakt. De keuzeheer van Oranje heeft daarin plek voor één verrassing: AZ-spits Mexx Meerdink maakt namelijk deel uit van de 24-koppige definitieve selectie.

Oranje begon de WK-kwalificatiereeks in juni foutloos met zeges op Finland (0-2) en Malta (8-0). Het vervolg van de cyclus was echter minder positief voor de manschappen van Koeman. In september speelde het Nederlands elftal onnodig met 1-1 gelijk tegen Polen, waarna een uiterst moeizame 2-3 overwinning boekte op Litouwen.

Artikel gaat verder onder video

Na de aankomende speelronde meldt de selectie zich om zich voor te bereiden op de volgende twee wedstrijden in de cyclus. Op donderdag 9 oktober neemt Oranje het in Ta'Qali om 20.45 uur tegen Malta, waarna drie dagen later Finland wacht in de Johan Cruijff ArenA (aftrap om 18.00 uur).

Meerdink bij Oranje, geen plek voor Koopmeiners en Steijn

AZ-spits Meerdink maakt dus voor het eerst zijn opwachting in de selectie van het Nederlands elftal. De roep om de spits zwengelde de laatste maanden al aan en Koeman heeft hier nu eindelijk gehoor aan gegeven. Daarnaast keert ook Quilindschy Hartman voor het eerst sinds zijn zware knieblessure weer terug bij Oranje. De linksachter speelde zijn laatste interland op 21 november 2023 tegen Gibraltar, maar raakte in maart 2024 zwaar geblesseerd.

Wie er niet bij zijn bij Oranje zijn Teun Koopmeiners. Hij lijkt te zijn gepasseerd door Koeman. Koopmeiners worstelt ontzettend met zijn vorm en is niet altijd meer verzekerd van een basisplaats bij zijn club Juventus. Steijn, die vorige maand in Litouwen nog debuteerde voor Oranje, is er ook niet van de partij voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden.

Dit is de volledige Oranje-selectie voor de KW-kwalificatieduels met Malta en Finland

Nathan Aké (Manchester City), Memphis Depay (Corinthians), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Mark Flekken (Bayer 04 Leverkusen), Jeremie Frimpong (Liverpool), Cody Gakpo (Liverpool), Ryan Gravenberch (Liverpool), Quilindschy Hartman (Burnley), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Frenkie de Jong (Barcelona), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Noa Lang (SSC Napoli), Matthijs de Ligt (Manchester United), Mexx Meerdink (AZ), Donyell Malen (Aston Villa), Tijjani Reijnders (Manchester City), Robin Roefs (Sunderland), Jerdy Schouten (PSV), Xavi Simons (RB Leipzig), Jurriën Timber (Arsenal), Quinten Timber (Feyenoord), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Inter) en Wout Weghorst (Ajax).

Arjen Robben

Arjen Robben doet ferme uitspraak bij Eva: ‘Daar krijg ik weleens de kriebels van’

  Gisteren, 09:38
  • Gisteren, 09:38
Het Nederlands elftal voor de wedstrijd tegen Polen in 2025 (1-1)

Süleyman Öztürk voorspelt potentiële Nederlandse Ballon d'Or-winnaar: 'Top drie niet onrealistisch'

  di 30 september, 19:45
  • 30 sep. 19:45
Mexx Meerdink

Grote zorgen om mentaliteit Mexx Meerdink: 'Dit is ernstig'

  vr 26 september, 20:33
  • 26 sep. 20:33
1 3 reacties
Reageren
3 reacties
ERIMIR
3.717 Reacties
452 Dagen lid
38.155 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het is echt ouwe jongens krentebrood bij Koeman. Waarom die steevast Weghorst in zijn selectie opneemt. Die presteert toch niet bij Ajax. Koopmeiners moet er ook niet op de lijst staan als die hem passeert.

Ferrari412T2
65 Reacties
738 Dagen lid
414 Likes
Ferrari412T2
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Waar is Emegha?

ERIMIR
3.717 Reacties
452 Dagen lid
38.155 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Ferrari412T2, die laat hij links liggen. In zijn ogen zijn Depay en Weghorst topspitsen om Nederland aan de wk-titel te helpen.

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 mrt. 1963)

