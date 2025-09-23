Live voetbal 2

WK-held Tim Krul zet per direct punt achter zijn carrière

Wissel van Tim Krul en Jasper Cillessen tijdens Nederland - Costa Rica in 2014
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
23 september 2025, 18:59

Tim Krul is per direct gestopt met voetballen, zo kondigt de 37-jarige aan op zijn social media. De doelman zat sinds zijn vertrek bij Luton Town deze zomer zonder club en heeft besloten zijn loopbaan te beëindigen.

Krul doorliep zijn jeugdopleiding deels bij ADO Den Haag, alvorens in de zomer van 2005 over te stappen naar Newcastle United. Vervolgens stond de doelman bijna zijn hele loopbaan onder contract bij de club uit het noorden van Engeland. Wel werd hij tussendoor onder meer verhuurd aan Ajax, AZ en Brighton & Hove Albion. In de zomer van 2017 maakte hij definitief de overstap naar The Seagulls, om via Norwich City bij Luton te belanden. Daar speelde Krul twee seizoenen, waarna hij afgelopen zomer uit zijn contract liep.

In zijn loopbaan kwam Krul vijftien keer in actie voor het Nederlands elftal. Zijn beroemdste wedstrijd is de kwartfinale van het WK van 2014 in Brazilië. Louis van Gaal bracht de doelman bij een gelijke stand in de slotfase van de verlenging binnen de lijnen om de strafschoppenserie te keepen. Krul pakte uiteindelijk twee strafschoppen, waardoor Oranje de halve finale bereikte.

“Nu ik mijn handschoenen ophang na twintig geweldige jaren als profvoetballer, wil ik terugblikken op mijn reis”, schrijft Krul op social media. “Van mijn transfer naar Newcastle als zeventienjarig jongetje, tot het vertegenwoordigen van Nederland op internationaal niveau. Ik heb een droom geleefd die ik als jonge jongen had en ieder moment heeft me gevormd tot de persoon die ik nu ben. Ik ben enthousiast over mijn volgende hoofdstuk en draag de herinneringen op het veld altijd mee. Op naar nieuwe avonturen buiten het veld.”

