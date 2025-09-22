Live voetbal 5

Van Dijk en Dumfries eindigen opvallend laag in Ballon d'Or-ranking

Virgil van Dijk
Foto: © Imago
Mingus Niesten
22 september 2025, 18:41

Virgil van Dijk en Denzel Dumfries hebben de toptwintig van de Ballon d'Or-ranking niet gehaald. De speler van Liverpool eindigde op de 28e plek, terwijl de verdediger van Inter genoegen moet nemen met een 25e notering.

Van Dijk en Dumfries waren de enige twee Nederlandse genomineerden die dit jaar in aanmerking kwamen voor de Ballon d'Or topdertig. Eerstgenoemde liet weer eens zien tot de beste drie centrale verdedigers van de wereld te horen en pakte met Liverpool de Premier League. Dumfries was fenomenaal voor het Italiaanse Internazionale, dat uiteindelijk net naast de Serie A en de Champions League greep. Met negen doelpunten en zes assists (waaronder twee doelpunten en drie assists tegen FC Barcelona in de halve finale van de Champions League) kende Dumfries wel zijn beste seizoen ooit.

Dat de beide heren niet zouden meedingen naar de Ballon d'Or zelf, lag wel in de lijn der verwachting. Toch vallen hun noteringen uiteindelijk laag uit. Van Dijk eindigt bijvoorbeeld onder Declan Rice, terwijl de Oranje-voetballers ook namen als Serhou Guirassy, Alexis Mac Allister en Lautaro Martinez voor zich moeten dulden.

Langzaam maar zeker wordt de topdertig bekend gemaakt, waarbij we steeds een stapje dichterbij de winnaar van de prestigieuze prijs komen. Maandagavond zal de winnaar van de Ballon d'Or worden uitgeroepen tijdens het gala in Parijs. Lamine Yamal en Ousmane Dembélé zijn de grote favorieten.

Virgil van Dijk

Virgil van Dijk
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 34 jaar (8 jul. 1991)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
5
0
2024/2025
Liverpool
37
3
2023/2024
Liverpool
36
2
2022/2023
Liverpool
32
3

