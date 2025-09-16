Live voetbal

Derksen weet zeker: ‘Hij komt in Oranje, een waanzinnig talent!’

Johan Derksen bij Vandaag Inside
Foto: © Talpa
Niels Hassfeld
16 september 2025, 14:09

Johan Derksen is lyrisch over de kwaliteiten van Luciano Valente. Het gezicht van Vandaag Inside noemt de middenvelder nu al de beste speler van Feyenoord en weet zeker dat hij uit gaat komen voor Oranje.

Valente maakte deze zomer de overstap van FC Groningen naar Feyenoord. Waar de inschatting was dat hij tijd nodig zou hebben om zich aan te passen, ontwikkelt de middenvelder zich stormachtig. Zaterdagavond tegen sc Heerenveen (1-0 zege) was hij met een strakke pass op Givairo Read van groot belang. De verdediger kon Anis Hadj Moussa vervolgens in staat stellen de enige goal van de wedstrijd te maken.

“Zo, die speelde goed!”, begint Wilfred Genee wanneer Valente ter sprake komt bij Vandaag Inside. Daar is Derksen het volledig mee eens. “Hij is nu al de beste Feyenoorder”, is De Snor lyrisch. “Ik moet eerlijk zeggen: bij FC Groningen speelde hij wel goed, maar ik had niet gedacht dat hij het zó goed zou doen bij Feyenoord. Die jongen komt in Oranje. Het is een waanzinnig talent.”

Niet alleen Derksen, maar ook tafelgast Valentijn Driessen staat versteld van de ontwikkeling van Valente. “Nee, ik wist ook niet dat hij zo snel zou aanhaken.” Volgens Genee onderscheidt de 21-jarige middenvelder zich met zijn passing. “Bij dat doelpunt geeft hij ook de inspeelpass. Hij gaf eerder in de wedstrijd ook een paar lange ballen.” Driessen geeft nog eens aan Valente ‘echt geweldig’ te vinden.

Gerard Cox

Buschauffeurs willen in minuut 12 eerbetoon brengen bij Feyenoord - Fortuna

Feyenoord-trainer Robin van Persie

Robin van Persie heeft prachtig nieuws voor twee 'nieuwe' Feyenoorders

12deman
326 Reacties
79 Dagen lid
303 Likes
12deman
avatar

Kameraden, Read en Valente horen in Oranje, Timber en Steijn met alle respect hebben daar niets te zoeken. Ik denk dat een andere bondscoach dat al lang had gezien. Koeman loopt alleen achter de publieke opinie aan. Eerder gaf hij aan dat Steijn niet het niveau had voor Oranje.

Arena
725 Reacties
36 Dagen lid
1.977 Likes
Arena
avatar

Ja we kunnen natuurlijk alle huidige Oranje spelers vervangen door Feyenoorders, zoals allerlei figuren graag zouden willen, maar dan nog gaat NL geen prijzen pakken. Bovendien hebben ze niet eens spelers genoeg want het is daar een soort van vreemdelingenenclave.

Luciano Valente

Luciano Valente
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 21 jaar (4 okt. 2003)
Positie: M (L), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
4
0
2024/2025
Groningen
32
2
2023/2024
Groningen
34
7
2022/2023
Groningen
20
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
4
8
12
2
PSV
5
9
12
3
Ajax
5
6
11
4
AZ
4
5
10
5
NEC
5
8
9

