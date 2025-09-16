Derksen weet zeker: ‘Hij komt in Oranje, een waanzinnig talent!’

Johan Derksen is lyrisch over de kwaliteiten van . Het gezicht van Vandaag Inside noemt de middenvelder nu al de beste speler van Feyenoord en weet zeker dat hij uit gaat komen voor Oranje.

Valente maakte deze zomer de overstap van FC Groningen naar Feyenoord. Waar de inschatting was dat hij tijd nodig zou hebben om zich aan te passen, ontwikkelt de middenvelder zich stormachtig. Zaterdagavond tegen sc Heerenveen (1-0 zege) was hij met een strakke pass op Givairo Read van groot belang. De verdediger kon Anis Hadj Moussa vervolgens in staat stellen de enige goal van de wedstrijd te maken.

“Zo, die speelde goed!”, begint Wilfred Genee wanneer Valente ter sprake komt bij Vandaag Inside. Daar is Derksen het volledig mee eens. “Hij is nu al de beste Feyenoorder”, is De Snor lyrisch. “Ik moet eerlijk zeggen: bij FC Groningen speelde hij wel goed, maar ik had niet gedacht dat hij het zó goed zou doen bij Feyenoord. Die jongen komt in Oranje. Het is een waanzinnig talent.”

Niet alleen Derksen, maar ook tafelgast Valentijn Driessen staat versteld van de ontwikkeling van Valente. “Nee, ik wist ook niet dat hij zo snel zou aanhaken.” Volgens Genee onderscheidt de 21-jarige middenvelder zich met zijn passing. “Bij dat doelpunt geeft hij ook de inspeelpass. Hij gaf eerder in de wedstrijd ook een paar lange ballen.” Driessen geeft nog eens aan Valente ‘echt geweldig’ te vinden.