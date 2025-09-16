Hadj Moussa hoort straf na rode kaart tegen sc Heerenveen

Anis Hadj Moussa heeft van de tuchtcommissie van de KNVB een schorsing van twee duels, waarvan een voorwaardelijk, gekregen voor zijn rode kaart tegen sc Heerenveen (1-0 zege). De Rotterdammers kunnen daardoor geen beroep op hem doen in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard van woensdagavond.
Hadj Moussa was zaterdagavond beslissend voor Feyenoord in het thuisduel met sc Heerenveen. De Algerijn nam vlak voor rust de enige treffer van de wedstrijd voor zijn rekening, maar maakte het zijn ploeg na ruim een uur spelen erg lastig door een rode kaart te pakken. De buitenspeler zette zijn voet in de knieholte van Vasilios Zagaritis, waarna Hadj Moussa deze via de kuit naar de grond liet glijden.
Scheidsrechter Robin Hensgens gaf hem in eerste instantie een gele kaart voor de overtreding, maar na ingrijpen van VAR Dennis Higler werd dit omgezet naar rood. Na afloop van de wedstrijd liet Robin van Persie heel duidelijk merken dat hij absoluut niet te spreken was over deze beslissing en het niet eens is met de rode kaart.
Die lezing delen de aanklager betaald voetbal van de KNVB en de tuchtcommissie niet. Hadj Moussa heeft namelijk een schorsing van twee duels, waarvan een voorwaardelijk, ontvangen. De aanklager wilde de Algerijn in eerste instantie voor drie wedstrijden, waarvan een voorwaardelijk schorsen, maar Feyenoord en Hadj Moussa gingen niet akkoord met het schikkingsvoorstel. Op de spoedzitting maandagavond verhoogde de aanklager de strafeis naar drie duels onvoorwaardelijk, maar de tuchtcommissie besloot de straf te verlagen. Daardoor is Hadj Moussa zondag weer van de partij, als Feyenoord op bezoek gaat bij AZ.
3 wedstrijden is natuurlijk ook een absurde eis voor een ongelukkige voetbalactie. Terecht dat er beroep is aangetekend, en met succes. De knvb probeerde weer wat, maar het is ze niet gelukt. Eigenlijk was 1 wedstrijd ook al te veel, maar het is nou eenmaal zo. Gelukkig heeft van Persie oog voor de jeugd en zal die in de vervanging een rop gaan spelen woensdag.
Ik snap niet dat de actie van Hadji zo wordt gebagatelliseerd. Hij valt en in plaats van zijn voet naast de speler te plaatsen, zet hij deze op de kuit cq enkel van zijn tegenstander. Dik rood en minimaal twee wedstrijden. Hij heeft geluk en Feijenoord bevoordeeld.
Kameraden, KNVB twijfelt, nog vroeg in het seizoen. De straf twee duels met één voorwaardelijk is voorzichtig. Dat heeft natuurlijk te maken met het niet willen scheppen van een uitspraak waar volgende overtreders aan vast zitten. Om even terug te komen op Brubby Etienne Vaessen. Doorlopen op die keeper met de intentie het hoofd van de keeper eraf te trappen dat heeft in de media natuurlijk nooit de aandacht gehad welke zou moeten. Dat zou iets van 10 wedstrijden tot een half jaar schorsing zijn geweest. Vaessens was dat zichtbaar niet vergeten getuige zijn laatste wedstrijd van het vorig seizoen tegen Ajax. Hij speelde toen eigen rechter om het hoofd van een Ajacied eraf te stompen.
