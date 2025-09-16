Hadj Moussa hoort straf na rode kaart tegen sc Heerenveen

heeft van de tuchtcommissie van de KNVB een schorsing van twee duels, waarvan een voorwaardelijk, gekregen voor zijn rode kaart tegen sc Heerenveen (1-0 zege). De Rotterdammers kunnen daardoor geen beroep op hem doen in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard van woensdagavond.

Hadj Moussa was zaterdagavond beslissend voor Feyenoord in het thuisduel met sc Heerenveen. De Algerijn nam vlak voor rust de enige treffer van de wedstrijd voor zijn rekening, maar maakte het zijn ploeg na ruim een uur spelen erg lastig door een rode kaart te pakken. De buitenspeler zette zijn voet in de knieholte van Vasilios Zagaritis, waarna Hadj Moussa deze via de kuit naar de grond liet glijden.

Scheidsrechter Robin Hensgens gaf hem in eerste instantie een gele kaart voor de overtreding, maar na ingrijpen van VAR Dennis Higler werd dit omgezet naar rood. Na afloop van de wedstrijd liet Robin van Persie heel duidelijk merken dat hij absoluut niet te spreken was over deze beslissing en het niet eens is met de rode kaart.

Die lezing delen de aanklager betaald voetbal van de KNVB en de tuchtcommissie niet. Hadj Moussa heeft namelijk een schorsing van twee duels, waarvan een voorwaardelijk, ontvangen. De aanklager wilde de Algerijn in eerste instantie voor drie wedstrijden, waarvan een voorwaardelijk schorsen, maar Feyenoord en Hadj Moussa gingen niet akkoord met het schikkingsvoorstel. Op de spoedzitting maandagavond verhoogde de aanklager de strafeis naar drie duels onvoorwaardelijk, maar de tuchtcommissie besloot de straf te verlagen. Daardoor is Hadj Moussa zondag weer van de partij, als Feyenoord op bezoek gaat bij AZ.