Spaan spot nieuwe Riquelme in de Eredivisie

is op dit moment de beste speler van Feyenoord, zo vindt Henk Spaan. Waar hij in zijn column in Het Parool nog twijfelt tussen de zomeraanwinst en Quinten Timber, stelt de journalist in Hard Gras dat Timber in dienst van Valente speelt. Ook vergelijkt hij de Feyenoorder met Juan Román Riquelme.

Valente maakt een stormachtige ontwikkeling door bij Feyenoord, dat hem deze zomer voor 6,75 miljoen euro overnam van FC Groningen. Door blessures van In-beom Hwang en Jakub Moder krijgt de middenvelder van Robin van Persie de kans zich te laten zien in de basis en die grijpt hij met beide handen aan. “Wat een speler is dat”, snijdt Spaan het onderwerp aan in Hard Gras. “Het is echt heel goed gescout door Te Kloese.”

“Het is altijd de vraag hoe snel, en of, je aanhaakt”, gaat Suse van Kleef erop in. “Het gaat bij hem wel opvallend makkelijk en meteen bepalend.” Daar is Spaan het volledig mee eens. “Hij trekt hier het spel helemaal naar zich toe”, stelt de schrijver. “Timber werkt nu voor hem. Ik heb zo van hem genoten. Dat is nou een speler waarvoor ik naar het stadion zou gaan.”

Ook Spaans column in Het Parool is gewijd aan Valente en maakt de journalist de vergelijking met 51-voudig Argentijns international Riquelme. Spaan geeft toe dat ‘vrijwel elke vergelijking mank is’ en dat dat ook geldt voor deze. “Riquelme joeg vooral op goals, Valente op openingen”, noemt hij een verschil tussen de twee. “Ik let ook op de stijl van deze voetballer, die men tegenwoordig cool noemt. Valente is zo cool als die jongen uit de klas met Beatlehaar op zijn Puch. Hij speelde zaterdag op zes, kan met gemak op tien. Als hij gaat scoren uit de tweede lijn, wordt hij steeds meer Riquelme.” Spaan geeft toe dat hij onlangs nog Timber tot beste speler van Feyenoord bestempelde. “Nu twijfel ik tussen hem en Valente.”