Robin van Persie heeft prachtig nieuws voor twee 'nieuwe' Feyenoorders

Robin van Persie voegt (19) en (20) toe aan de A-selectie. Voor eerstgenoemde is er zelfs dubbel goed nieuws: Sliti verlengt zijn contract tot medio 2029.

Het contract van de Nederlands-Tunesische linksbuiten liep eigenlijk volgende zomer af, maar Feyenoord wilde graag langer met hem door. Sliti heeft maandag een contract getekend waardoor hij tot 2029 aan de club verbonden is. Ook maakt hij vanaf nu onderdeel uit van de A-selectie.

Op de website van de club geeft hij de volgende reacties: "Dit is voor mij een ongelooflijk half jaar geweest", glundert Sliti. "Vanaf mijn debuut tegen Inter in de Champions League en de dagelijkse trainingen op 1908, tot deze ondertekening van mijn nieuwe contract en m’n plek in de selectie. Ik voel het vertrouwen en zie dit niet alleen als beloning, maar vooral als enorme motivatie. Ik heb als jonge speler vanaf het eerste moment in het eerste elftal kennisgemaakt met het allerhoogste niveau, dus ik weet waar ik het voor doe. Wat er ook voor nodig is: ik wil slagen in dit shirt, bij deze club. Dit is m’n thuis."

Ook Jan Plug maakt vanaf maandag onderdeel uit van de hoofdselectie bij Feyenoord. De jonge verdediger trainde door de vele blessures en transfergeruchten al mee onder leiding van Van Persie tijdens de voorbereiding, maar zet nu definitief een stap omhoog. Plug heeft wel nog een contract tot medio 2026 bij Feyenoord, maar waarschijnlijk is de club al met het talent in gesprek over een nieuw contract.