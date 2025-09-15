Live voetbal 6

Robin van Persie heeft prachtig nieuws voor twee 'nieuwe' Feyenoorders

Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago
2 reacties
Mingus Niesten
15 september 2025, 19:02

Robin van Persie voegt Aymen Sliti (19) en Jan Plug (20) toe aan de A-selectie. Voor eerstgenoemde is er zelfs dubbel goed nieuws: Sliti verlengt zijn contract tot medio 2029.

Het contract van de Nederlands-Tunesische linksbuiten liep eigenlijk volgende zomer af, maar Feyenoord wilde graag langer met hem door. Sliti heeft maandag een contract getekend waardoor hij tot 2029 aan de club verbonden is. Ook maakt hij vanaf nu onderdeel uit van de A-selectie.

Op de website van de club geeft hij de volgende reacties: "Dit is voor mij een ongelooflijk half jaar geweest", glundert Sliti. "Vanaf mijn debuut tegen Inter in de Champions League en de dagelijkse trainingen op 1908, tot deze ondertekening van mijn nieuwe contract en m’n plek in de selectie. Ik voel het vertrouwen en zie dit niet alleen als beloning, maar vooral als enorme motivatie. Ik heb als jonge speler vanaf het eerste moment in het eerste elftal kennisgemaakt met het allerhoogste niveau, dus ik weet waar ik het voor doe. Wat er ook voor nodig is: ik wil slagen in dit shirt, bij deze club. Dit is m’n thuis."

Artikel gaat verder onder video

Ook Jan Plug maakt vanaf maandag onderdeel uit van de hoofdselectie bij Feyenoord. De jonge verdediger trainde door de vele blessures en transfergeruchten al mee onder leiding van Van Persie tijdens de voorbereiding, maar zet nu definitief een stap omhoog. Plug heeft wel nog een contract tot medio 2026 bij Feyenoord, maar waarschijnlijk is de club al met het talent in gesprek over een nieuw contract.

➡️ Meer Feyenoord-nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Valente Ueda Steijn Feyenoord

Beste speler van Feyenoord verliest zijn basisplaats

  • Gisteren, 21:59
  • Gisteren, 21:59
Robin Hensgens bij Feyenoord - sc Heerenveen

Overtrad Hensgens de regels in het voordeel van Feyenoord? Dit is er gebeurd

  • Gisteren, 20:46
  • Gisteren, 20:46
Feyenoord treft drastische maatregel na duel met Heerenveen

Feyenoord treft drastische maatregel na duel met Heerenveen

  • Gisteren, 19:49
  • Gisteren, 19:49
3 2 reacties
Reageren
2 reacties
Hops
294 Reacties
1.085 Dagen lid
1.038 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Weer lekker bezig bij de mooiste club van Nederland, weer 2 talenten bij getekend op een mooie seizoen. We zullen samen met psv strijden op de kampioen schap...

Neefje Barry
40 Reacties
3 Dagen lid
22 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Hops Precies, de strijd tussen de huidige top 2 gaat losbarsten! Van Persie heeft ondanks zijn jonge carrière goed oog voor de talenten. Hij geeft ze minuten om te ontwikkelen, gaat er goed mee om en dat resulteert in het bijtekenen van deze talenten.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Hops
294 Reacties
1.085 Dagen lid
1.038 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Weer lekker bezig bij de mooiste club van Nederland, weer 2 talenten bij getekend op een mooie seizoen. We zullen samen met psv strijden op de kampioen schap...

Neefje Barry
40 Reacties
3 Dagen lid
22 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Hops Precies, de strijd tussen de huidige top 2 gaat losbarsten! Van Persie heeft ondanks zijn jonge carrière goed oog voor de talenten. Hij geeft ze minuten om te ontwikkelen, gaat er goed mee om en dat resulteert in het bijtekenen van deze talenten.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel