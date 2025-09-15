Live voetbal 1

'Topaankoop Steijn wordt uiteindelijk naar de bank van Feyenoord verwezen'

Feyenoord-teamfoto tegen Fenerbahçe
Foto: © Imago
3 reacties
Mingus Niesten
15 september 2025, 18:36   Bijgewerkt: 18:57

Valentijn Driessen is zeer gecharmeerd van Luciano Valente. De middenvelder, die afgelopen zomer overkwam van FC Groningen, speelde een zeer goede wedstrijd tegen sc Heerenveen (1-0). Valente zou er zelfs indirect voor kunnen zorgen dat topaankoop Sem Steijn uiteindelijk op de bank belandt.

Feyenoord had het afgelopen zaterdagavond vrij lastig tegen de Friezen, maar trok uiteindelijk een 1-0 overwinning over de streep. Valente was een van de uitblinkers voor de ploeg van Robin van Persie, benadrukt Driessen in de podcast Kick-Off: "Die voetbalde echt heel erg goed. Ik vind het veel meer een Ajax-voetballer dan een Feyenoord-voetballer. Hij ziet hele goede oplossingen, hij heeft een steekbal, er zit een goede kop op, hij is sterk, hij durft ook af en toe zijn poot uit te steken. Op dit moment vind ik hem de beste Feyenoorder."

Artikel gaat verder onder video

Kenneth Perez stelde zondagavond dat Valente op de bank terechtkomt als ook Jakub Moder en In-beom Hwang weer beschikbaar zijn, maar daar is Driessen het niet mee eens. "Hij heeft veel meer creativiteit dan Timber, die op papier de beste Feyenoorder is. Dat (Timber, red.) is veel meer kracht. Bij Valente is het meer voetbalgogme."

Driessen denkt wel dat als iedereen bij de Rotterdammers fit is, de club een luxeprobleem heeft. Opvallend genoeg verwacht de journalist dat topaankoop Sem Steijn wel eens buiten de boot kan gaan vallen. "In het spel op zich heeft hij weinig inbreng. Als hij dat niet levert, is er toch wel kans dat een van die andere gasten erbij gaat komen. Valente moet je er gewoon altijd inhouden." Feyenoord legde deze zomer een kleine zeven miljoen euro neer voor laatstgenoemde, terwijl er voor Steijn tien miljoen werd overgemaakt.

➡️ Meer Feyenoord-nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Alex Kroes met op de achtergrond het logo van Ajax

Ajax-beleid Kroes gekraakt: 'Tótaal tegen de wetten van het mondiale voetbal in'

  • Gisteren, 22:23
  • Gisteren, 22:23
Valente Ueda Steijn Feyenoord

Beste speler van Feyenoord verliest zijn basisplaats

  • Gisteren, 21:59
  • Gisteren, 21:59
Robin Hensgens bij Feyenoord - sc Heerenveen

Overtrad Hensgens de regels in het voordeel van Feyenoord? Dit is er gebeurd

  • Gisteren, 20:46
  • Gisteren, 20:46
0 3 reacties
Reageren
3 reacties
Neefje Barry
36 Reacties
3 Dagen lid
19 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Tja, helaas voor die club is het zo'n zooitje intern, dat ze dit soort spelers niet kunnen betalen. Of gewoon verkeerd scouten. Zie het somber in voor die club. Feyenoord tikt het gewoon af en heeft daarmee een geweldige speler, dat hadden ze al erg snel gezien.

ERIMIR
3.558 Reacties
435 Dagen lid
38.008 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Daar gaat je tobaankoop, 10 mln over de balk gesmeten door te kloese.

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
698 Reacties
48 Dagen lid
2.125 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Pijnlijke vernedering dat Steijn naar de bank wordt verwezen. ruim 15mln neergeteld voor de volgende misaankoop. Naast de 11mln van Borges heeft Van Persie al 26mln door de plee gespoeld. Hier moet hij verantwoording voor afleggen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Neefje Barry
36 Reacties
3 Dagen lid
19 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Tja, helaas voor die club is het zo'n zooitje intern, dat ze dit soort spelers niet kunnen betalen. Of gewoon verkeerd scouten. Zie het somber in voor die club. Feyenoord tikt het gewoon af en heeft daarmee een geweldige speler, dat hadden ze al erg snel gezien.

ERIMIR
3.558 Reacties
435 Dagen lid
38.008 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Daar gaat je tobaankoop, 10 mln over de balk gesmeten door te kloese.

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
698 Reacties
48 Dagen lid
2.125 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Pijnlijke vernedering dat Steijn naar de bank wordt verwezen. ruim 15mln neergeteld voor de volgende misaankoop. Naast de 11mln van Borges heeft Van Persie al 26mln door de plee gespoeld. Hier moet hij verantwoording voor afleggen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Luciano Valente

Luciano Valente
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 21 jaar (4 okt. 2003)
Positie: M (L), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
4
0
2024/2025
Groningen
32
2
2023/2024
Groningen
34
7
2022/2023
Groningen
20
0

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel