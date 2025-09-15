'Topaankoop Steijn wordt uiteindelijk naar de bank van Feyenoord verwezen'

Valentijn Driessen is zeer gecharmeerd van . De middenvelder, die afgelopen zomer overkwam van FC Groningen, speelde een zeer goede wedstrijd tegen sc Heerenveen (1-0). Valente zou er zelfs indirect voor kunnen zorgen dat topaankoop Sem Steijn uiteindelijk op de bank belandt.

Feyenoord had het afgelopen zaterdagavond vrij lastig tegen de Friezen, maar trok uiteindelijk een 1-0 overwinning over de streep. Valente was een van de uitblinkers voor de ploeg van Robin van Persie, benadrukt Driessen in de podcast Kick-Off: "Die voetbalde echt heel erg goed. Ik vind het veel meer een Ajax-voetballer dan een Feyenoord-voetballer. Hij ziet hele goede oplossingen, hij heeft een steekbal, er zit een goede kop op, hij is sterk, hij durft ook af en toe zijn poot uit te steken. Op dit moment vind ik hem de beste Feyenoorder."

Kenneth Perez stelde zondagavond dat Valente op de bank terechtkomt als ook Jakub Moder en In-beom Hwang weer beschikbaar zijn, maar daar is Driessen het niet mee eens. "Hij heeft veel meer creativiteit dan Timber, die op papier de beste Feyenoorder is. Dat (Timber, red.) is veel meer kracht. Bij Valente is het meer voetbalgogme."

Driessen denkt wel dat als iedereen bij de Rotterdammers fit is, de club een luxeprobleem heeft. Opvallend genoeg verwacht de journalist dat topaankoop Sem Steijn wel eens buiten de boot kan gaan vallen. "In het spel op zich heeft hij weinig inbreng. Als hij dat niet levert, is er toch wel kans dat een van die andere gasten erbij gaat komen. Valente moet je er gewoon altijd inhouden." Feyenoord legde deze zomer een kleine zeven miljoen euro neer voor laatstgenoemde, terwijl er voor Steijn tien miljoen werd overgemaakt.