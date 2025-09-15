Live voetbal 1

'Grote schande' bij PSV houdt niet alleen eigen fans, maar ook supporters van Ajax en Feyenoord bezig
Foto: © Imago
Mingus Niesten
15 september 2025, 17:06   Bijgewerkt: 18:00

Veel PSV-fans zijn totaal niet te spreken over de ontwikkelingen rond de naderende Champions League-campagne. Het thuisduel met Union Sint-Gillis is verre van uitverkocht, wat op X tot discussies leidt.

Wie maandag op de site van PSV kijkt, ziet dat er nog tickets zijn voor de thuiswedstrijd tegen Union van de dag erna. In sommige vakken zijn er op het moment van schrijven zelfs nog meer dan honderd kaarten beschikbaar. Dat is opvallend, zo vlak voor het begin van een Champions League-seizoen. Ook zijn er nog tickets voor onder andere de thuiswedstrijd tegen Atlético Madrid beschikbaar.

Een deel van de fanschare van de Eindhovenaren vindt het 'belachelijk' en een 'schande' dat PSV een thuisduel op het hoogste Europese niveau niet kan uitverkopen. Op tweets waarin die mening verkondigd worden, wordt flink gereageerd.

Zo stelt een ander deel van de PSV-aanhang weer dat de ticketprijzen bij hun club abnormaal hoog is. Dat zou een belangrijke drempel kunnen zijn waardoor fans het nalaten om een kaartje aan te schaffen. Verder is het tijdstip van het duel tegen Union niet ideaal (18.45 uur), maar dat vinden PSV-supporters geen goede reden. Fans van andere clubs lachen de Eindhovenaren op X uit vanwege de tegenvallende Champions League-ticketverkoop.

Is het een schande dat PSV het thuisduel met Union niet uitverkoopt?

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
698 Reacties
48 Dagen lid
2.125 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Begrijp ik wel. Kleine clubs zoals Union of Fenerbahce spreken niet aan. Dat zijn walk overs voor de top2.

0laf
853 Reacties
1.085 Dagen lid
5.271 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Of sparen ze voor de topper tegen Telstar uit?

Geus
168 Reacties
897 Dagen lid
714 Likes
Geus
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad Fenerbache heeft om en nabij 7 tot 8 miljoen supporters. Je praat wederom onzin!!

Hops
290 Reacties
1.085 Dagen lid
1.038 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Geus. Hij praat altijd onzin heeft keer op keer mis

martienis
107 Reacties
1.085 Dagen lid
442 Likes
martienis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

PSV is gewoon een klein clubje als je dan naar Ajax kijkt daar zitten er ruim 55000 tegenover 35000 bij psv

Quarlon
733 Reacties
1.085 Dagen lid
3.494 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@martienis dan zou het normaal gesproken dus ook sneller uitverkocht moeten zijn. Ik vind het wel goed dat ze indirect zeggen tot hier en niet verder met die prijsverhogingen

Neefje Barry
36 Reacties
3 Dagen lid
19 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Maar wel in 2 uur tijd, 8000 mensen extra erbij in de wachtrij voor seizoenskaarten 👌🏼

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.412 Reacties
1.085 Dagen lid
18.773 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Je kan er alles van vinden, maar bij Ajax betalen de mensen ook marktplaats prijzen waarbij een kaart 2x over de kop gaat. Feyenoord verwacht ik eigenlijk wel hetzelfde. De aanhang van PSV is blijkbaar dus niet echt zo groot dat ze zelfs voor dit soort bedragen een stadion niet kunnen uitverkopen. Ook ik tel het niet meer neer hoor, 75 euro voor een kaartje of zelfs 60 euro vind ik gewoon teveel geworden voor een avondje alleen uit. Vind het zonde en ga dan liever met het gezin samen uit. Tel er 4 drankjes en een broodje bij en je zit op 100 euro pp tot 115 pp. Wie weet als die jongens later groot genoeg zijn voor de wedstrijden dat we samen gaan, kijken we dan wel weer.

