'Grote schande' bij PSV houdt niet alleen eigen fans, maar ook supporters van Ajax en Feyenoord bezig

Veel PSV-fans zijn totaal niet te spreken over de ontwikkelingen rond de naderende Champions League-campagne. Het thuisduel met Union Sint-Gillis is verre van uitverkocht, wat op X tot discussies leidt.
Wie maandag op de site van PSV kijkt, ziet dat er nog tickets zijn voor de thuiswedstrijd tegen Union van de dag erna. In sommige vakken zijn er op het moment van schrijven zelfs nog meer dan honderd kaarten beschikbaar. Dat is opvallend, zo vlak voor het begin van een Champions League-seizoen. Ook zijn er nog tickets voor onder andere de thuiswedstrijd tegen Atlético Madrid beschikbaar.
Een deel van de fanschare van de Eindhovenaren vindt het 'belachelijk' en een 'schande' dat PSV een thuisduel op het hoogste Europese niveau niet kan uitverkopen. Op tweets waarin die mening verkondigd worden, wordt flink gereageerd.
Zo stelt een ander deel van de PSV-aanhang weer dat de ticketprijzen bij hun club abnormaal hoog is. Dat zou een belangrijke drempel kunnen zijn waardoor fans het nalaten om een kaartje aan te schaffen. Verder is het tijdstip van het duel tegen Union niet ideaal (18.45 uur), maar dat vinden PSV-supporters geen goede reden. Fans van andere clubs lachen de Eindhovenaren op X uit vanwege de tegenvallende Champions League-ticketverkoop.
Begrijp ik wel. Kleine clubs zoals Union of Fenerbahce spreken niet aan. Dat zijn walk overs voor de top2.
Je kan er alles van vinden, maar bij Ajax betalen de mensen ook marktplaats prijzen waarbij een kaart 2x over de kop gaat. Feyenoord verwacht ik eigenlijk wel hetzelfde. De aanhang van PSV is blijkbaar dus niet echt zo groot dat ze zelfs voor dit soort bedragen een stadion niet kunnen uitverkopen. Ook ik tel het niet meer neer hoor, 75 euro voor een kaartje of zelfs 60 euro vind ik gewoon teveel geworden voor een avondje alleen uit. Vind het zonde en ga dan liever met het gezin samen uit. Tel er 4 drankjes en een broodje bij en je zit op 100 euro pp tot 115 pp. Wie weet als die jongens later groot genoeg zijn voor de wedstrijden dat we samen gaan, kijken we dan wel weer.
