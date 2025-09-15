'Grote schande' bij PSV houdt niet alleen eigen fans, maar ook supporters van Ajax en Feyenoord bezig

Veel PSV-fans zijn totaal niet te spreken over de ontwikkelingen rond de naderende Champions League-campagne. Het thuisduel met Union Sint-Gillis is verre van uitverkocht, wat op X tot discussies leidt.

Wie maandag op de site van PSV kijkt, ziet dat er nog tickets zijn voor de thuiswedstrijd tegen Union van de dag erna. In sommige vakken zijn er op het moment van schrijven zelfs nog meer dan honderd kaarten beschikbaar. Dat is opvallend, zo vlak voor het begin van een Champions League-seizoen. Ook zijn er nog tickets voor onder andere de thuiswedstrijd tegen Atlético Madrid beschikbaar.

Een deel van de fanschare van de Eindhovenaren vindt het 'belachelijk' en een 'schande' dat PSV een thuisduel op het hoogste Europese niveau niet kan uitverkopen. Op tweets waarin die mening verkondigd worden, wordt flink gereageerd.

Zo stelt een ander deel van de PSV-aanhang weer dat de ticketprijzen bij hun club abnormaal hoog is. Dat zou een belangrijke drempel kunnen zijn waardoor fans het nalaten om een kaartje aan te schaffen. Verder is het tijdstip van het duel tegen Union niet ideaal (18.45 uur), maar dat vinden PSV-supporters geen goede reden. Fans van andere clubs lachen de Eindhovenaren op X uit vanwege de tegenvallende Champions League-ticketverkoop.

Een grote schande is het !!! 10,000 mensen op de wachtlijst voor een seizoenskaart maar de eerste beste thuis wedstrijd in de CL KRIJG JE NIET UITVERKOCHT!!! Maar wel massaal azen op kaartjes voor leverkusse uit #psv pic.twitter.com/OdOgEiUUcr — chris1988 (@ChrisChris1988) September 15, 2025

Heb je 18.000 mensen in de wachtrij voor seizoenskaart, maar halve finale beker (vorig seizoen) of CL tegen Union krijgen we dan niet uitverkocht. Gaan mensen excuses gebruiken zoals de tijd, maar als t Barca was hadden ze 100% wel gekunnen. — Twan (@PSVTwan) September 15, 2025

Het is niet zo ingewikkeld. Ga iets lager zitten in je prijsrange. Je kan niet van iedereen verwachten dat ze even 75 euro voor een losse kaart neerleggen. Ik kan dat wel betalen, maar lang niet iedereen. — Son of a Gun (@Sonofagun26931) September 15, 2025

Prijzen zijn ook hoog, niet voor iedereen te betalen..Naar sport kijken wordt steeds meer voor de " elite"..

ik betaal bij Ajax ook behoorlijk wat, geen 75 euro trouwens.. 63 euro per wedstrijd ,maar Ajax is wel op wat nagekomen kaarten voor Inter helemaal uitverkocht 😉 — Yvonne (@yvdk1) September 15, 2025

Klopt is echt schandalig. Ik zit tegen Inter bijvoorbeeld 2e ring middenlijn voor €87, dat is bij PSV gewoon €130 ofzo — AjaxVV9 (@AjaxVV9) September 15, 2025

Die prijzen zijn echt waanzinnig man. Dit kan je toch niet doen, of ben ik nou gek. Als je een avondje weg wil mag je al een €100,- neerleggen op zn minst. PSV mag en moet echt wat aan die achterlijke prijzen doen joh. — Lars 🍁 (@LarssPSV) September 15, 2025

PSV Champions League wedstrijd niet uitverkocht met 35k 😹 pic.twitter.com/28PTfKEZ40 — CH’ (@jorrelhat) September 15, 2025

Mensen die hier onder allemaal smoesjes verzinnen, flikkert is op. Tis schandalig dat je UCL wedstrijden niet uitverkoopt. En maar klagen dat je geen kaarten voor Ajax en Feyenoord thuis kunt krijgen… maar deze potjes zijn zeker niet goed genoeg…. — Stef (@svijfke) September 15, 2025

En terecht dat ze ons uitlachen^ diep en dieptriest. We zijn ook maar n kleine club eigenlijk. — Dave (@d52446) September 15, 2025

Zelfs voor atletico kan je nog tickets kopen😂😂 — SK_AFCA (@SK_AFCA) September 15, 2025

Dat is wel echt bizar — Santi 🇲🇽 (@santiag010_) September 15, 2025