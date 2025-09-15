KNVB kiest arbiter voor topper PSV - Ajax, veelbesproken leidsmannen naar 'bank' verwezen

Zondag 21 september staat de topper tussen PSV en Ajax op het programma. De KNVB heeft maandag bekendgemaakt welke arbiter de leiding heeft over dat duel: Serdar Gözübüyük.

Gözübüyük staat al een tijdje bekend als een van de beste scheidsrechters van Nederland en wordt beloond met de topper van de zesde speelronde. Hij zal aan de zijkanten worden bijgestaan door Erwin Zeinstra en Patrick Inia. Marc Nagtegaal is de vierde official, terwijl Pol van Boekel de VAR van dienst is.

De scheidsrechters bij de duels Feyenoord - sc Heerenveen en FC Twente - NAC Breda van afgelopen weekend werden allerminst goed beoordeeld door voetbalminnend Nederland. Zij doen komend weekend een stap terug. Robin Hensgens is de VAR bij PEC Zwolle - Go Ahead Eagles, terwijl Alex Bos vierde official zal zijn bij AZ - Feyenoord. Bij dat laatste fraaie affiche is Danny Makkelie de scheidsrechter van dienst.