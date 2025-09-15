Live voetbal

KNVB kiest arbiter voor topper PSV - Ajax, veelbesproken leidsmannen naar 'bank' verwezen

Ajax-trainer John Heitinga en PSV-trainer Peter Bosz
Foto: © Imago/Realtimes
1 reactie
Mingus Niesten
15 september 2025, 16:35

Zondag 21 september staat de topper tussen PSV en Ajax op het programma. De KNVB heeft maandag bekendgemaakt welke arbiter de leiding heeft over dat duel: Serdar Gözübüyük.

Gözübüyük staat al een tijdje bekend als een van de beste scheidsrechters van Nederland en wordt beloond met de topper van de zesde speelronde. Hij zal aan de zijkanten worden bijgestaan door Erwin Zeinstra en Patrick Inia. Marc Nagtegaal is de vierde official, terwijl Pol van Boekel de VAR van dienst is.

Artikel gaat verder onder video

De scheidsrechters bij de duels Feyenoord - sc Heerenveen en FC Twente - NAC Breda van afgelopen weekend werden allerminst goed beoordeeld door voetbalminnend Nederland. Zij doen komend weekend een stap terug. Robin Hensgens is de VAR bij PEC Zwolle - Go Ahead Eagles, terwijl Alex Bos vierde official zal zijn bij AZ - Feyenoord. Bij dat laatste fraaie affiche is Danny Makkelie de scheidsrechter van dienst.

➡️ Meer Eredivisie-nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Alex Kroes met op de achtergrond het logo van Ajax

Ajax-beleid Kroes gekraakt: 'Tótaal tegen de wetten van het mondiale voetbal in'

  • Gisteren, 22:23
  • Gisteren, 22:23
Valente Ueda Steijn Feyenoord

Beste speler van Feyenoord verliest zijn basisplaats

  • Gisteren, 21:59
  • Gisteren, 21:59
Perez Vink

Perez maakt gehakt van PSV-aankoop: 'Gênant, jezus mina'

  • Gisteren, 21:42
  • Gisteren, 21:42
1 reactie
Reageren
1 reactie
Arena
710 Reacties
35 Dagen lid
1.944 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Waar andere scheidsrechters hopeloos falen staat Gözübüyük nog overeind. Nog. Want ook hij kan in een wedstrijd tussen Psv en Ajax de fout ingaan. Ik hoop van niet.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Arena
710 Reacties
35 Dagen lid
1.944 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Waar andere scheidsrechters hopeloos falen staat Gözübüyük nog overeind. Nog. Want ook hij kan in een wedstrijd tussen Psv en Ajax de fout ingaan. Ik hoop van niet.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
4
8
12
2
PSV
5
9
12
3
Ajax
5
6
11
4
AZ
4
5
10
5
NEC
5
8
9

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel