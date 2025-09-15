Live voetbal

Kraay diep onder indruk van Ajax-talent: 'Écht indrukwekkend'

Hans Kraay junior is diep onder de indruk van Dies Janse, zo vertelt hij bij ESPN. De jonge verdediger wordt momenteel door Ajax verhuurd aan FC Groningen en speelde een uitstekende wedstrijd op bezoek bij FC Utrecht (0-1 zege). Kraay heeft in die wedstrijd onwijs van hem genoten.

Janse (19) speelt dit seizoen op huurbasis bij FC Groningen en vormt daar samen met de twintigjarige Thijmen Blokzijl het centrum. Op bezoek bij FC Utrecht speelde hij erg sterk en Kraay wijst de jongeling dan ook aan als zijn speler van de week. “Ik had hem al bij Jong Ajax gezien en hij heeft bij Farioli een paar wedstrijden bij het grote Ajax mee mogen doen”, blikt de analist terug. “Toen had ik niet zoiets van: Goh, dit is een potentiële topverdediger.”

Kraay benadrukt dat hij niet bedoelt dat Janse nu zeker de top gaat halen. “Maar gisteren heb ik hem van dichtbij 90 minuten aan het werk gezien en samen met Blokzijl in het centrum was het écht indrukwekkend om te zien”, is hij lovend. “Hij is groot, sterk in de lucht, heeft ondanks zijn lengte een goede snelheid, dekt kort en heeft met zijn linkerbeen een heerlijke door-de-linies-heen-pass”, somt Kraay op. De oud-voetballer heeft Janse wel tien tot twaalf goede passes zien geven op de diepe middenvelders. “Er zit zoveel snelheid en gevoel in die ballen.”

Die passes doen Kraay denken aan Philippe Sandler, die bij NEC bekend staat als verdediger die goed is aan de bal. Wel houdt de analist ‘een kleine slag om de arm’. “Ik heb dit bij Janse nog niet zo vaak gezien. Dus hij is een héél klein beetje Sandler, maar ik zou niet verbaasd zijn als dit geen toeval was. Vooral aan de bal maakte de grote, sterke Dies Janse heel veel indruk.”

Hahahahahaha en jullie dan
1.087 Reacties
806 Dagen lid
7.226 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Kunnen ze in 010 alleen maar van dromen

Arena
710 Reacties
35 Dagen lid
1.941 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Of Dies Janse de top gaat bereiken valt nog te bezien, maar dat hij het in principe in zich heeft is wel zeker. Speelde inderdaad een prima wedstrijd en heeft echt veel talent. Hopelijk komt hij het in een latere fase bij Ajax laten zien.

ERIMIR
3.557 Reacties
435 Dagen lid
37.993 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ajax heeft niet alleen maar talenten bij de A-selectie maar ook bij Jong-Ajax en andere ED- clubs.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Dies Janse

Dies Janse
FC Groningen
Team: Groningen
Leeftijd: 19 jaar (17 jan. 2006)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Groningen
3
0
2025/2026
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
5
0
2024/2025
Jong Ajax
20
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
4
8
12
2
PSV
5
9
12
3
Ajax
5
6
11
4
AZ
4
5
10
5
NEC
5
8
9

Complete Stand

