Wijndal onthult duidelijke boodschap die hij van Heitinga kreeg

Ajax-speler Owen Wijndal
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
15 september 2025, 11:53

Owen Wijndal heeft in gesprek met ESPN gereageerd op een uitspraak die hij nog steeds erg vaak om de oren krijgt. De linksback zou hebben gezegd dat hij samen met Steven Bergwijn de beste linkerkant van Europa vormt. Dat is niet waar, zo benadrukt hij. John Heitinga was destijds niet blij met de uitspraak en vroeg Wijndal na de terugkeer van de trainer dit niet meer te doen.

In 2023 gaf Wijndal in gesprek met ESPN aan dat hij en Bergwijn elkaar goed aanvoelen. “We zijn zeker de besten van Nederland, samen aan die linkerkant. Ik denk dat als we echt gas geven, we dan wel een goed linkerkantje hebben, misschien wel voor Europa”, zo klonk het woord voor woord uit de mond van de verdediger.

Die uitspraak is vervolgens een eigen leven gaan leiden, zo zag ook Wijndal. Vaak wordt namelijk gesteld dat hij over de beste linkerkant van Europa sprak. Als de vraag hierover wordt ingeleid, begint de back al te lachen. “Ik denk dat ik wel weet waar je het over hebt”, zegt hij. “Die krijg ik nog steeds heel vaak om de oren.” De uitspraak deed Wijndal toen John Heitinga interim-trainer was. “Hij was er niet heel blij mee. Hij zei ook tegen me: Nu liever niet meer dat soort uitspraken. Dat zal ik ook niet meer doen.”

Wijndal benadrukt dat hij geen spijt heeft van de uitspraak, maar wil wel graag wat corrigeren. “Op dat moment voelde ik het zo, maar het werd allemaal wat mooier gemaakt dan het is. Ik heb namelijk niet gezegd dat we de beste linkerkant van Europa waren. Dan hoorde ik dat Real Madrid en Paris Saint Germain allemaal wat beter zijn, maar dat bedoelde ik ook niet.”

