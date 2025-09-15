Live voetbal

Wout Weghorst veroorzaakte grote problemen bij Ajax

Ajax-spits Wout Weghorst
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen
15 september 2025, 05:55

Henk Spaan vindt dat Wout Weghorst zichzelf kritisch moet aankijken na de wedstrijd tussen Ajax en PEC Zwolle (3-1). Volgens de columnist van Het Parool heeft de spits ervoor gezorgd dat de Zwollenaren terug in de wedstrijd konden komen.

Sutalo kreeg zaterdagmiddag kritiek omdat hij balverlies leed in aanloop naar de 2-1 van PEC Zwolle-aanvaller Kaj de Rooij, maar dat is volgens Spaan niet terecht. Hij vindt dat een andere Ajacied verantwoordelijk is voor de aansluitingstreffer van PEC Zwolle: Wout Weghorst.

"Tja, je kunt Sutalo wel de schuld geven van het tegendoelpunt van PEC, maar als Weghorst doet waarvoor hij is aangesteld, scoren, maakt die fout van Josip niks meer uit", schrijft Spaan in de rubriek Spaan geeft punten in Het Parool.

De 76-jarige columnist vervolgt: "Aan Weghorst, een onverschrokken leider, een man zonder angst, merkten we de aanwezigheid van Dolberg ver voordat hij warmliep. Weghorst miste kansen die hij tijdens het tijdperk-Brobbey zou hebben gemaakt."

  Gisteren, 22:23
  Gisteren, 21:59
  Gisteren, 20:46
Ajax - PEC

Ajax
3 - 1
PEC Zwolle
Gespeeld op 13 sep. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
5
3
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
4
8
12
2
PSV
5
9
12
3
Ajax
5
6
11
4
AZ
4
5
10
5
NEC
5
8
9

Complete Stand

