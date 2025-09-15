Wout Weghorst veroorzaakte grote problemen bij Ajax

Henk Spaan vindt dat zichzelf kritisch moet aankijken na de wedstrijd tussen Ajax en PEC Zwolle (3-1). Volgens de columnist van Het Parool heeft de spits ervoor gezorgd dat de Zwollenaren terug in de wedstrijd konden komen.

Sutalo kreeg zaterdagmiddag kritiek omdat hij balverlies leed in aanloop naar de 2-1 van PEC Zwolle-aanvaller Kaj de Rooij, maar dat is volgens Spaan niet terecht. Hij vindt dat een andere Ajacied verantwoordelijk is voor de aansluitingstreffer van PEC Zwolle: Wout Weghorst.

"Tja, je kunt Sutalo wel de schuld geven van het tegendoelpunt van PEC, maar als Weghorst doet waarvoor hij is aangesteld, scoren, maakt die fout van Josip niks meer uit", schrijft Spaan in de rubriek Spaan geeft punten in Het Parool.

De 76-jarige columnist vervolgt: "Aan Weghorst, een onverschrokken leider, een man zonder angst, merkten we de aanwezigheid van Dolberg ver voordat hij warmliep. Weghorst miste kansen die hij tijdens het tijdperk-Brobbey zou hebben gemaakt."