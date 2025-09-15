Live voetbal

Perez tempert verwachtingen rondom Ajax-aanwinst

Kenneth Perez bij Dit was het Weekend
Niels Hassfeld
15 september 2025, 10:07

Kenneth Perez is er niet van overtuigd dat Kasper Dolberg daadwerkelijk beter is dan Wout Weghorst, zo geeft hij aan bij Dit was het Weekend. Waar velen verwachten dat de spits, die op de slotdag van de transferperiode terugkeerde bij Ajax, spoedig in de basis zal staan.

Ajax nam op de laatste dag van de Engelse transferperiode afscheid van Brian Brobbey, die naar Sunderland vertrok. De Amsterdammers hadden vervolgens nog ruim een dag om een vervanger in huis te halen. Daarvoor kwamen ze uiteindelijk bij Dolberg uit, die voor tien miljoen euro werd overgenomen van Anderlecht. Vele analisten stelden onmiddellijk dat dit het einde zou zijn van de basisplaats van Weghorst, maar tegen PEC Zwolle (3-1 zege) bleef Dolberg negentig minuten op de bank.

“De jubelverhalen over Dolberg, laten we heel even afwachten of hij inderdaad beter is dan Weghorst”, roept Perez op wanneer de strijd tussen de twee Ajax-spitsen wordt besproken. De analist benadrukt ‘groot fan’ te zijn van zijn landgenoot. “Ik hou van zijn manier van spelen en in principe ook van zijn coolness. Dat kan wel storend werken voor andere mensen, zeker als het niet goed gaat.”

Toch blijft Perez erbij dat men in Nederland Dolberg eerst even aan het werk moet zien, voordat er geoordeeld kan worden of hij beter is dan Weghorst. “Zullen we daar nog even mee wachten? Het is best een tijd geleden dat we hem op wekelijkse basis hebben zien voetballen.” Dolberg verliet de Eredivisie in de zomer van 2019, toen hij Ajax verruilde voor OGC Nice.

Alex Kroes met op de achtergrond het logo van Ajax

Ajax-beleid Kroes gekraakt: 'Tótaal tegen de wetten van het mondiale voetbal in'

Valente Ueda Steijn Feyenoord

Beste speler van Feyenoord verliest zijn basisplaats

Robin Hensgens bij Feyenoord - sc Heerenveen

Overtrad Hensgens de regels in het voordeel van Feyenoord? Dit is er gebeurd

Arena
705 Reacties
35 Dagen lid
1.929 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Er zijn helemaal geen jubelverhalen over Dolberg. Waar haalt Perez dat vandaan in vredesnaam? Als Dolberg al gehypt wordt gebeurd dat door analisten zelf en de media. Vanuit Ajax heeft helemaal niemand geroepen dat hij de grote held is die ze nu hebben binnnengehaald. Wat een onzin zeg. Dat roepen figuren als Driessen en Verweij en uiteraard Feyenoordaanhangers om te stoken. Dolberg zal zich moeten bewijzen net zoals elke speler bij elke club. Kom eens met wat zinnigs, Perez!

Neefje Barry
31 Reacties
2 Dagen lid
11 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Perez ziet dit goed. Dolberg was een absolute paniekaankoop. Met als gevolg dat weghorst onder de druk bezwijkt. Ze hebben hem helemaal kapot gemaakt met deze aankoop. Blind had dit door en zag dat weghorst voldoende was. Maar in plaats van naar hem te luisteren, jagen ze hem weg en vernietigen ze het zelfvertrouwen van wout. Er werd al eerder geschreven over het slechte beleid bij ajax, maar de beerput lijkt nog niet leeg. Slecht gedaan door de amsterdammers.

barend1324
10 Reacties
189 Dagen lid
76 Likes
barend1324
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Wat een onzin reactie. Je speelt Europees ook, dan kun je niet enkel met Weghorst 40-50 wedstrijden spelen. En met kans op blessures kun je elkaar opvangen. Prima met 2 echte spitsen het seizoen in. Gezond als je concurrentie hebt ook, helemaal niemand is kapot gemaakt.

Arena
705 Reacties
35 Dagen lid
1.929 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

@barend1234: ik help je effe een handje: Nichtje Barry is van de Ajax afkatclub. Er zijn meerdere van dat volk hier trouwens. Er komt niks zinnigs uit. Alleen stoken.

barend1324
10 Reacties
189 Dagen lid
76 Likes
barend1324
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ok thanks. Goed om te weten :P

CG
2.353 Reacties
783 Dagen lid
13.291 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Perez denkt dat hij alles vooraf al weet. Wat een vreselijke persoon. Ik vond hem zelf een matige speler !!

12deman
306 Reacties
78 Dagen lid
291 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden, Weghorst, Dolberg, waar hebben we het over. Overige clubs uit de eredivisie hebben betere spitsen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Kasper Dolberg

Kasper Dolberg
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 27 jaar (6 okt. 1997)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
0
0
2025/2026
Anderlecht
3
1
2024/2025
Anderlecht
31
18
2023/2024
Anderlecht
39
15

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
4
8
12
2
PSV
5
9
12
3
Ajax
5
6
11
4
AZ
4
5
10
5
NEC
5
8
9

