Perez tempert verwachtingen rondom Ajax-aanwinst

Kenneth Perez is er niet van overtuigd dat daadwerkelijk beter is dan , zo geeft hij aan bij Dit was het Weekend. Waar velen verwachten dat de spits, die op de slotdag van de transferperiode terugkeerde bij Ajax, spoedig in de basis zal staan.

Ajax nam op de laatste dag van de Engelse transferperiode afscheid van Brian Brobbey, die naar Sunderland vertrok. De Amsterdammers hadden vervolgens nog ruim een dag om een vervanger in huis te halen. Daarvoor kwamen ze uiteindelijk bij Dolberg uit, die voor tien miljoen euro werd overgenomen van Anderlecht. Vele analisten stelden onmiddellijk dat dit het einde zou zijn van de basisplaats van Weghorst, maar tegen PEC Zwolle (3-1 zege) bleef Dolberg negentig minuten op de bank.

Artikel gaat verder onder video

“De jubelverhalen over Dolberg, laten we heel even afwachten of hij inderdaad beter is dan Weghorst”, roept Perez op wanneer de strijd tussen de twee Ajax-spitsen wordt besproken. De analist benadrukt ‘groot fan’ te zijn van zijn landgenoot. “Ik hou van zijn manier van spelen en in principe ook van zijn coolness. Dat kan wel storend werken voor andere mensen, zeker als het niet goed gaat.”

Toch blijft Perez erbij dat men in Nederland Dolberg eerst even aan het werk moet zien, voordat er geoordeeld kan worden of hij beter is dan Weghorst. “Zullen we daar nog even mee wachten? Het is best een tijd geleden dat we hem op wekelijkse basis hebben zien voetballen.” Dolberg verliet de Eredivisie in de zomer van 2019, toen hij Ajax verruilde voor OGC Nice.