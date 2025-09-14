Ajax-beleid Kroes gekraakt: 'Tótaal tegen de wetten van het mondiale voetbal in'

Marciano Vink en Kenneth Perez hebben weinig vertrouwen in een goed resultaat voor Ajax aankomende woensdag, wanneer Internazionale op bezoek komt. Het gebrek aan fysieke kwaliteit bij de Amsterdammers valt de analisten van ESPN op, waarbij er vraagtekens wordt gezet bij het beleid van de club.

Ajax speelde zaterdagavond een goede eerste helft tegen PEC (3-1), maar viel in de tweede helft ver terug. Komende week trapt de ploeg van John Heitinga het Champions League-seizoen af, waarbij de eerste opponent een halve finalist van vorig seizoen (Internazionale) is. Perez en Vink twijfelen of Ajax een goed resultaat kan behalen, laten ze weten bij Dit Was Het Weekend. "Vooraf heb je het idee: dit kan best wel eens beschamend worden", begint Perez. "Maar je hoopt, ook voor het Nederlandse voetbal, dat je weerstand kunt bieden en er echt een wedstrijd van kan maken."

Vink weet in ieder geval waar Ajax niet op hoeft te hopen: de fysieke strijd winnen van de spelers van Inter. "Je moet het hebben van een hele goede dag van Godts, een Berghuis die bereid is om de meters te maken die hij moet maken. Want je zult achter Dimarco aan moeten. In de Champions League wordt elk foutje en elke nalatigheid afgestraft."

Ajax kocht deze zomer met Raúl Moro en Oscar Gloukh spelers die het ook niet moeten hebben van hun fysieke kwaliteiten. Met onder andere Lucas Rosa en Kian Fitz-Jim heeft Heitinga nog meer spelers tot zijn beschikking die niet uitblinken op het gebied van kracht. De trainer van Ajax leek tegen PEC Zwolle meer voor fysieke capaciteit te kiezen en zette bovengenoemde spelers op de bank. Ook tegen Internazionale woensdag lijkt een slimme keuze, vindt Perez. "Regeer en Klaassen blijven wel lopen, daar zou ik ook wel voor kiezen."

Toch kan het huidige beleid van Ajax Perez niet bekoren. "Er worden hele kleine, fysiek niet sterke spelers gehaald, wat tótaal ingaat tegen de wetten van het internationale topvoetbal. Dan moet je ervoor zorgen dat je zó goed kan voetballen, dat je niet in de duels komt. Als dat niet zo is, dan moet je je fysiek beste spelers kiezen." En aangezien de voetballende kwaliteiten van de ploeg van Denzel Dumfries woensdag normaal gesproken de boventoon zullen voeren, kunnen loopvermogen en duelkracht nog wel eens heel belangrijk worden.