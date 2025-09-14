Ajacied ligt zwaar onder vuur, maar nu klinkt er een ander geluid

Supporters van Ajax ergerden zich zaterdagmiddag aan de gebaartjes van . De Belgische buitenspeler scoorde tweemaal tegen PEC Zwolle (3-1), maar kreeg ook bakken kritiek. Toch klonk er ook een tegengeluid: analist Hans Kraay jr. genoot juist van de brutaliteit van de jonge Ajacied.

Godts baarde zaterdagmiddag opzien in de wedstrijd van Ajax tegen PEC Zwolle (3-1). De Belg scoorde tweemaal, maar had na allebei de doelpunten een boodschap voor de buitenwacht: hij maakte praatgebaren met zijn handen. Godts werd na afloop van het duel gevraagd naar de reden achter deze gebaren, maar daarover wilde hij geen duidelijkheid geven.

John Heitinga wilde er wel op reageren en kon de gebaren van Godts absoluut niet waarderen. De supporters van Ajax overigens ook niet. Op sociale media kreeg Godts, ondanks zijn doelpunten, bakken met kritiek te verwerken.

Hans Kraay junior wilde zondagochtend in het programma Goedemorgen Eredivisie vooral positief zijn over Godts: "Ik vind hem zo mooi brutaal. De bal blijft altijd bij hem. Het klinkt heel gek, maar als hij slecht speelt, vind ik hem ook nog mooi. Hij gaat ongetwijfeld heel slechte wedstrijden spelen, maar dat is inherent aan een buitenspeler.''

Ook Bram van Polen is enthousiast: "Hij is iemand die je constant blijft opzoeken. Ook al gaat het een keer mis, dan probeert hij het alsnog weer. Als back is dat vrij irritant."