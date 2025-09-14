Live voetbal 11

Ajacied ligt zwaar onder vuur, maar nu klinkt er een ander geluid

Klaassen Weghorst en Godts vieren de 1-0 bij Ajax - PEC Zwolle
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen
14 september 2025, 15:39

Supporters van Ajax ergerden zich zaterdagmiddag aan de gebaartjes van Mika Godts. De Belgische buitenspeler scoorde tweemaal tegen PEC Zwolle (3-1), maar kreeg ook bakken kritiek. Toch klonk er ook een tegengeluid: analist Hans Kraay jr. genoot juist van de brutaliteit van de jonge Ajacied.

Godts baarde zaterdagmiddag opzien in de wedstrijd van Ajax tegen PEC Zwolle (3-1). De Belg scoorde tweemaal, maar had na allebei de doelpunten een boodschap voor de buitenwacht: hij maakte praatgebaren met zijn handen. Godts werd na afloop van het duel gevraagd naar de reden achter deze gebaren, maar daarover wilde hij geen duidelijkheid geven.

John Heitinga wilde er wel op reageren en kon de gebaren van Godts absoluut niet waarderen. De supporters van Ajax overigens ook niet. Op sociale media kreeg Godts, ondanks zijn doelpunten, bakken met kritiek te verwerken.

Hans Kraay junior wilde zondagochtend in het programma Goedemorgen Eredivisie vooral positief zijn over Godts: "Ik vind hem zo mooi brutaal. De bal blijft altijd bij hem. Het klinkt heel gek, maar als hij slecht speelt, vind ik hem ook nog mooi. Hij gaat ongetwijfeld heel slechte wedstrijden spelen, maar dat is inherent aan een buitenspeler.''

Ook Bram van Polen is enthousiast: "Hij is iemand die je constant blijft opzoeken. Ook al gaat het een keer mis, dan probeert hij het alsnog weer. Als back is dat vrij irritant."

Quarlon
723 Reacties
1.084 Dagen lid
3.489 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Voetballers die zich met dit soort gebaartjes bezighouden zijn vaak mindere goden of talenten die het niet waarmaken. Ze laten een half jaar niets zien en dan komen ze daarmee.

FC Onkruid
135 Reacties
116 Dagen lid
247 Likes
FC Onkruid
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Echte Ajax-speler. Behendig, flair, scorend vermogen, fluwelen techniek, intelligent, persoonlijkheid. En kak aan de haters.

Ome Barend
367 Reacties
15 Dagen lid
431 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@FC Onkruid vorig seizoen 4 goals uit 28 wedstrijden..

FCJel
516 Reacties
771 Dagen lid
4.756 Likes
FCJel
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Ome Barend daarom is het ook echte ajax speler

Neefje Barry
5 Reacties
2 Dagen lid
2 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@FC Onkruid dat zijn mooie eigenschappen voor een speler van ajax. Moet confronterend zijn voor Godts dat hij niet aan dit plaatje voldoet, en dus eigenlijk niet geschikt is.

Ome Barend
367 Reacties
15 Dagen lid
431 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Mika Godts is niet helemaal 100 procent. Dat kan je aan alles aflezen.

Neefje Barry
5 Reacties
2 Dagen lid
2 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Ome Barend eigenlijk moeten clubs een paar GGZ medewerkers binnen het team hebben, om dit soort spelers te begeleiden.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

