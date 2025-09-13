Mika Godts wil gebaren niet uitleggen: 'Iets persoonlijks'

scoorde zaterdag twee keer voor Ajax PEC Zwolle. De linksbuiten had na beide doelpunten een boodschap voor de buitenwacht: hij maakte praatgebaren met zijn handen. ESPN-commentator Michiel Teeling en kijkers waren verbaasd door de gebaren.

Acht minuten voor de rust zorgde Godts voor de 2-0. Hij werd gevonden in de zestien, raakte Olivier Aertssen kwijt en schoot beheerst in de lange hoek achter doelman Tom de Graaff. Daarna maakte hij de praatgebaren. “Geen idee wat de gebaartjes van Godts moeten betekenen. Ik zou zeggen: vier je doelpunt”, zei Michiel Teeling. Toen hij in de slotfase de 3-1 maakte, waren dezelfde gebaren te zien.

Ook meerdere supporters van Ajax laten op sociale media weten de gebaren niet te kunnen waarderen. Godts had tegen PEC zijn eerste basisplek van het seizoen. Hij miste de afgelopen twee duels door een blessure en mocht in de seizoensopener tegen Telstar alleen invallen. Na de wedstrijd tegen PEC wilde hij de gebaren niet uitleggen. "Het is iets persoonlijks. Intern."

