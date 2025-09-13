Live voetbal 4

Mika Godts wil gebaren niet uitleggen: 'Iets persoonlijks'

Mika Godts
Dominic Mostert
13 september 2025

Mika Godts scoorde zaterdag twee keer voor Ajax PEC Zwolle. De linksbuiten had na beide doelpunten een boodschap voor de buitenwacht: hij maakte praatgebaren met zijn handen. ESPN-commentator Michiel Teeling en kijkers waren verbaasd door de gebaren.

Acht minuten voor de rust zorgde Godts voor de 2-0. Hij werd gevonden in de zestien, raakte Olivier Aertssen kwijt en schoot beheerst in de lange hoek achter doelman Tom de Graaff. Daarna maakte hij de praatgebaren. “Geen idee wat de gebaartjes van Godts moeten betekenen. Ik zou zeggen: vier je doelpunt”, zei Michiel Teeling. Toen hij in de slotfase de 3-1 maakte, waren dezelfde gebaren te zien.

Ook meerdere supporters van Ajax laten op sociale media weten de gebaren niet te kunnen waarderen. Godts had tegen PEC zijn eerste basisplek van het seizoen. Hij miste de afgelopen twee duels door een blessure en mocht in de seizoensopener tegen Telstar alleen invallen. Na de wedstrijd tegen PEC wilde hij de gebaren niet uitleggen. "Het is iets persoonlijks. Intern."

Deblauwe1
629 Reacties
1.083 Dagen lid
1.465 Likes
Deblauwe1
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zijn jullie Analisten niet die personen, met een deel van de zogenaamde supporters, die hem na een mindere periode in de voorberijding op de competitie niet enkele reis terug wilden sturen naar Belgie???????

Arena
657 Reacties
33 Dagen lid
1.857 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Godts heeft inderdaad nogal wat commentaar gehad van allerlei analisten. Dus daar zal het wat mee te maken hebben. Voor de rest is het een storm in een glas water.

ERIMIR
3.520 Reacties
433 Dagen lid
37.903 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Godts heeft die handgebaartjes niet nodig, hij is geen Zerrouki. Zijn talent zal hij nooit kwijtraken als die altijd zijn best blijft doen.

