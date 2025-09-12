Farioli legt in interview bom onder 'Ajax-cultuur'

Francesco Farioli heeft in een uitgebreid interview met Corriere della Sera teruggeblikt op zijn korte, maar bewogen periode bij Ajax. De huidige trainer van FC Porto noemt zijn maanden in Amsterdam een les in succes én in tegenslag.

Voor Farioli waren er tal van clubs met interesse, zegt hij. “Toen ik begin april met Ajax bovenaan stond in de Eredivisie met negen punten voorsprong op PSV, leek het alsof alles mogelijk was. Mijn telefoon stopte niet met rinkelen, ik kon kiezen uit clubs uit de Premier League, Serie A, La Liga, zelfs clubs uit Saudi-Arabië belden me op", vertelt Farioli. “Maar een maand later, na de ineenstorting in de competitie, hadden ze mijn nummer verwijderd. In Italië waren er alleen wat belletjes van kleinere clubs, maar niets concreets.”

Misgelopen titel met Ajax

Dat Ajax de titel in de slotfase van het seizoen nog uit handen gaf, blijft Farioli achtervolgen. Toch wijst hij niet naar één oorzaak. “Een groot deel van de verklaring kun je niet benoemen. Als ik begin over acht keer de paal raken in twee wedstrijden of tegengoals diep in blessuretijd, dan zegt men terecht dat je je op dit niveau niet kunt verschuilen achter pech. Er was ook sprake van vermoeidheid en de arrogantie die hoort bij een club als Ajax. Iedereen had het al over feesten, premies en huldigingen. Alleen ik herhaalde telkens dat het pas voorbij is als het echt voorbij is. Misschien heb ik het daardoor zelf wel een beetje over me afgeroepen.”

De Italiaan legt uit dat hij probeerde iets eigens toe te voegen aan de Amsterdamse voetbalfilosofie. “De cultuur van Ajax is een koude, geordende religie van positiespel. Ik heb daar een gevoel voor teamspirit en strijd aan toegevoegd. Ik ben niet bijgelovig, maar in die weken had ik misschien beter met hoefijzers en klavertjesvier rond kunnen lopen.”

Henderson als vertrouweling

Ondanks het teleurstellende einde, kijkt Farioli ook met warme gevoelens terug. “Ik pas me snel aan in een nieuwe omgeving en breng enthousiasme. In Amsterdam klikte ik meteen met een ervaren speler als Jordan Henderson, net zoals ik dat eerder met Dante had bij Nice. Zulke spelers zijn cruciaal om een kleedkamer mee te krijgen.”

Dat hij door critici werd gekenschetst als een typisch defensief ingestelde Italiaan, schuift Farioli lachend terzijde. “Bij Nice vroeg ik om een creatieve middenvelder, toen lachten journalisten dat ik te aanvallend was. Bij Ajax stelde ik voor om spelers te halen die fysieke duels aankonden, en toen was ik opeens de klassieke Italiaanse verdediger. Ik werk juist op de contrasten, ik probeer leegtes te vullen.”

Nieuwe energie in Porto

Inmiddels staat Farioli met Porto bovenaan in de Portugese competitie, waar hij opnieuw met een sterke start indruk maakt. Toch is de episode bij Ajax voor hem een bepalende ervaring. “Ik heb geleerd dat wie zich aanpast, vooruitkomt. Ook in het voetbal. Dat is een mantra dat ik overal meeneem.”