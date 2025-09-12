Live voetbal

Door Farioli genegeerde Ajacied eerlijk: ‘Helaas is het niet gelopen zoals gehoopt’

Ajax-trainer Francesco Farioli
Foto: © Imago
0 reacties
Luuk van Grinsven
12 september 2025, 12:52

Julian Rijkhoff koestert geen wrok naar Ajax, zo laat hij weten in gesprek met Sportnieuws.nl. De aanvaller, die momenteel op huurbasis speelt bij Almere City, kende een moeizame terugkeer bij de Amsterdamse club en blikt hier openlijk op terug.

Rijkhoff verliet op zestienjarige leeftijd de jeugdopleiding van Ajax voor een avontuur bij Borussia Dortmund. Na enkele seizoenen besloten de Amsterdammers de spits in 2024 terug te halen voor een bedrag van zo’n 1,5 miljoen euro. “Helaas is het daarna niet gelopen zoals ik had gehoopt”, is Rijkhoff eerlijk.

Artikel gaat verder onder video

“Ze zaten toen niet in de beste periode, dat wist ik al voor ik kwam. Maar mijn droom is daar uiteindelijk werkelijkheid geworden. Daar ben ik enorm dankbaar voor”, vervolgt de inmiddels twintigjarige spits. Onder John van ’t Schip was Rijkhoff nog regelmatig invaller, maar onder Francesco Farioli belandde de aanvaller op een zijspoor.

Afgelopen seizoen maakte Rijkhoff zijn minuten in de Keuken Kampioen Divisie, bij Jong Ajax. “Ik ben iemand die altijd naar zichzelf kijkt. Ik had dingen beter kunnen doen, Ajax had dingen beter kunnen doen, maar uiteindelijk ben ik degene die verantwoordelijk is. Ik kijk lekker naar voren”, aldus de aanvalsleider.

➡️ Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord-teamfoto tegen Fenerbahçe

Feyenoord opvallend hoge kans toegedicht op Europa League-winst, ook CL-verwachtingen Ajax en PSV bekend

  • Gisteren, 19:49
  • Gisteren, 19:49
Frank de Boer

'Onbekwame' Frank de Boer neergesabeld: 'Hij begrijpt helemaal niks van voetbal'

  • Gisteren, 17:40
  • Gisteren, 17:40
Ronald Koeman

Koeman wordt gered, gemiste kans Ajax en revancheweek PSV? Genoeg te bespreken in FCUpdate Extra Tijd

  • Gisteren, 17:15
  • Gisteren, 17:15
6 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Julian Rijkhoff

Julian Rijkhoff
Almere City FC
Team: Almere
Leeftijd: 20 jaar (25 jan. 2005)
Positie: A, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Almere
3
0
2024/2025
Ajax
0
0
2024/2025
Jong Ajax
29
9
2023/2024
Dortmund
8
7

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
3
7
9
2
NEC
4
10
9
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel