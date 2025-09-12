Door Farioli genegeerde Ajacied eerlijk: ‘Helaas is het niet gelopen zoals gehoopt’

koestert geen wrok naar Ajax, zo laat hij weten in gesprek met Sportnieuws.nl. De aanvaller, die momenteel op huurbasis speelt bij Almere City, kende een moeizame terugkeer bij de Amsterdamse club en blikt hier openlijk op terug.

Rijkhoff verliet op zestienjarige leeftijd de jeugdopleiding van Ajax voor een avontuur bij Borussia Dortmund. Na enkele seizoenen besloten de Amsterdammers de spits in 2024 terug te halen voor een bedrag van zo’n 1,5 miljoen euro. “Helaas is het daarna niet gelopen zoals ik had gehoopt”, is Rijkhoff eerlijk.

Artikel gaat verder onder video

“Ze zaten toen niet in de beste periode, dat wist ik al voor ik kwam. Maar mijn droom is daar uiteindelijk werkelijkheid geworden. Daar ben ik enorm dankbaar voor”, vervolgt de inmiddels twintigjarige spits. Onder John van ’t Schip was Rijkhoff nog regelmatig invaller, maar onder Francesco Farioli belandde de aanvaller op een zijspoor.

Afgelopen seizoen maakte Rijkhoff zijn minuten in de Keuken Kampioen Divisie, bij Jong Ajax. “Ik ben iemand die altijd naar zichzelf kijkt. Ik had dingen beter kunnen doen, Ajax had dingen beter kunnen doen, maar uiteindelijk ben ik degene die verantwoordelijk is. Ik kijk lekker naar voren”, aldus de aanvalsleider.