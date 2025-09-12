Live voetbal

Vertrokken Ajax-speler uitgemaakt voor ‘Judas’: ‘Hij weet niet wat hij heeft gedaan’

Een teamfoto van het Ajax van 2023/24
Foto: © Imago
1 reactie
Luuk van Grinsven
12 september 2025, 08:35

Mohammed Kudus kan zich opmaken voor een beladen avond, zo verwacht GiveMeSport. De aanvaller maakte afgelopen zomer de pikante overstap van West Ham United naar Tottenham Hotspur en keert zaterdag voor even terug in het stadion van de rivaal en stadgenoot. Een uiterst vijandig ontvangst is gegarandeerd.

Kudus was afgelopen seizoen één van de lichtpuntjes in een matig seizoen van West Ham. Toen de grote rivaal, Tottenham Hotspur, deze zomer aanklopte, twijfelde de oud-Ajacied geen seconde. Die keuze ligt erg gevoelig bij de fans van West Ham, die een ‘warm welkom’ voor de Ghanees voorbereiden.

Artikel gaat verder onder video

Zo is er een spandoek gemaakt met het hoofd van ‘Judas Kudus’ op het lijf van een slang. “West Ham verlaten om bij Tottenham te gaan spelen is bijna net zo erg als bij Millwall gaan spelen. Ik verwacht dat Kudus niet bepaald warm onthaald zal worden. Met andere woorden, hij zal veel shit over zich heen krijgen”, verwacht Andy Payne, secretaris van de twintigduizend leden tellende supportersvereniging Hammers United.

“Kudus heeft waarschijnlijk geen idee wat hij heeft gedaan. En hij is een beetje in de war. Hij is niet per se schuldig aan wat hij heeft gedaan, maar zo gaat dat nu eenmaal in het voetbal. West Ham heeft elk voordeel nodig om zaterdag van Tottenham te winnen. Als dat betekent dat we Kudus als bliksemafleider moeten gebruiken om te winnen, dan is dat maar zo”, vervolgt Payne.

➡️ Meer nieuws over Ajax

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord-teamfoto tegen Fenerbahçe

Feyenoord opvallend hoge kans toegedicht op Europa League-winst, ook CL-verwachtingen Ajax en PSV bekend

  • Gisteren, 19:49
  • Gisteren, 19:49
Frank de Boer

'Onbekwame' Frank de Boer neergesabeld: 'Hij begrijpt helemaal niks van voetbal'

  • Gisteren, 17:40
  • Gisteren, 17:40
Ronald Koeman

Koeman wordt gered, gemiste kans Ajax en revancheweek PSV? Genoeg te bespreken in FCUpdate Extra Tijd

  • Gisteren, 17:15
  • Gisteren, 17:15
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Arena
617 Reacties
32 Dagen lid
1.770 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Kinderachtigheid ten top. Een speler mag toch zeker zelf bepalen voor welke club hij gaan spelen?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Arena
617 Reacties
32 Dagen lid
1.770 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Kinderachtigheid ten top. Een speler mag toch zeker zelf bepalen voor welke club hij gaan spelen?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

West Ham - Tottenham

West Ham United
18:30
Tottenham Hotspur
3,45
3,70
2,14
Wordt gespeeld op 13 sep. 2025
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Mohammed Kudus

Mohammed Kudus
Tottenham Hotspur
Team: Tottenham
Leeftijd: 25 jaar (2 aug. 2000)
Positie: AM (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Tottenham
3
0
2024/2025
West Ham
32
5
2023/2024
West Ham
33
8
2023/2024
Ajax
2
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8
6
AZ
3
4
7
7
PEC
3
1
6

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel