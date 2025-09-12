Vertrokken Ajax-speler uitgemaakt voor ‘Judas’: ‘Hij weet niet wat hij heeft gedaan’

kan zich opmaken voor een beladen avond, zo verwacht GiveMeSport. De aanvaller maakte afgelopen zomer de pikante overstap van West Ham United naar Tottenham Hotspur en keert zaterdag voor even terug in het stadion van de rivaal en stadgenoot. Een uiterst vijandig ontvangst is gegarandeerd.

Kudus was afgelopen seizoen één van de lichtpuntjes in een matig seizoen van West Ham. Toen de grote rivaal, Tottenham Hotspur, deze zomer aanklopte, twijfelde de oud-Ajacied geen seconde. Die keuze ligt erg gevoelig bij de fans van West Ham, die een ‘warm welkom’ voor de Ghanees voorbereiden.

Zo is er een spandoek gemaakt met het hoofd van ‘Judas Kudus’ op het lijf van een slang. “West Ham verlaten om bij Tottenham te gaan spelen is bijna net zo erg als bij Millwall gaan spelen. Ik verwacht dat Kudus niet bepaald warm onthaald zal worden. Met andere woorden, hij zal veel shit over zich heen krijgen”, verwacht Andy Payne, secretaris van de twintigduizend leden tellende supportersvereniging Hammers United.

“Kudus heeft waarschijnlijk geen idee wat hij heeft gedaan. En hij is een beetje in de war. Hij is niet per se schuldig aan wat hij heeft gedaan, maar zo gaat dat nu eenmaal in het voetbal. West Ham heeft elk voordeel nodig om zaterdag van Tottenham te winnen. Als dat betekent dat we Kudus als bliksemafleider moeten gebruiken om te winnen, dan is dat maar zo”, vervolgt Payne.