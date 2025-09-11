Koeman wordt gered, gemiste kans Ajax en revancheweek PSV? Genoeg te bespreken in FCUpdate Extra Tijd

In een nieuwe aflevering van de podcast FCUpdate Extra Tijd kijken Sander Kamphof en Jorn Aalders terug naar de interlandperiode van Oranje, bespreken we de terugkeer van het clubvoetbal en blikken we vooruit op de Champions League-campagnes van Ajax en PSV.

Litouwen-uit bleek voor Oranje geen gemakkelijke opgave; uiteindelijk wist Memphis Depay de delegatie van Ronald Koeman te redden door twee belangrijke doelpunten voor zijn rekening te nemen (einduitslag: 2-3). In de podcast analyseren we de recente interlandperiode van het Nederlands elftal. "Nog geen alarmfase één", zegt Aalders daarover.

Verder bespreken we of PSV zich komend weekend gaat revancheren na een 0-2 nederlaag tegen promovendus Telstar. De ploeg van Peter Bosz staat voor een belangrijke week. PSV hoopt zich zaterdagavond te herpakken in de Eredivisie tegen NEC, dat fris en positief voor de dag komt. Daarnaast staat dinsdag voor de Eindhovenaren de eerste wedstrijd in de Champions League op het programma.

Ook Ajax is onderwerp van gesprek. Met Kasper Dolberg in de gelederen, die weer terugkeerde in Amsterdam, begint ook Ajax volgende week aan de Champions League-campagne. Ook Christian Eriksen liet weten wel oren te hebben naar een terugkeer in Amsterdam: "Klaassen of Eriksen, dan hoef je wat mij betreft niet lang na te denken", hint Aalders op een gemiste kans voor Ajax.

Ten slotte bespreken we het ontslag van Joseph Oosting bij FC Twente uitvoerig. Is dit namelijk wel het goede moment om de trainer eruit te gooien? Dat en meer hoor je deze week in FCUpdate Extra Tijd.