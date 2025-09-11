Ajax-fans krijgen slecht nieuws over Dolberg

is niet meer ‘het fenomeen’ dat hij in 2016/17 was bij Ajax, zo stelt Menno Pot in Het Parool. De Deen schoot destijds uit de startblokken in het eerste elftal van de Amsterdammers, maar die speler bestaat volgens de journalist niet meer. De fans van Ajax doen er dan ook goed aan niet te hoge verwachtingen te hebben.

Dolberg brak in seizoen 2016/17 als tiener door in het eerste elftal van Ajax. Wat de Deen liet zien, kon de Amsterdamse fans zeker bekoren. “Dolberg had alles”, blikt Pot terug. “Hij was snel, elegant, beweeglijk, lichtvoetig, sterk, intelligent; hij leek in zijn bewegen soms op Kluivert en Bergkamp tegelijk.”

Daarna ging het echter de verkeerde kant op met de spits. Dit lag volgens Pot niet enkel aan blessures. “Hij oogde langzamer, zelfs wat log. Zijn coolness had iets mistroostigs gekregen. Hij was fysiek kwetsbaar gebleken, maar ook mentaal”, schrijft de journalist. Dolberg verloor de concurrentiestrijd in de Johan Cruijff ArenA van Klaas-Jan Huntelaar en Dusan Tadic. “Die waren niet alleen ouder, mentaal harder en temperamentvoller dan hij, maar paradoxaal genoeg ook koeler. Goed om te onthouden: Dolberg is niet het gevoelloze ‘ijskonijn’ waarvoor we hem in 2017 hielden.”

Dolberg vertrok in 2019 naar OGC Nice, dat hem na verhuurperiodes bij Sevilla en TSG Hoffenheim in 2023 verkocht aan Anderlecht. Deze zomer keerde de Deen terug op het oude nest. Die terugkeer kan volgens Pot twee kanten op vallen. “Óf we krijgen de mistroostige Dolberg van 2019, die mislukte als huurling bij Hoffenheim en Sevilla, óf we krijgen de opgekrabbelde Dolberg van zijn eerste jaar in Nice en zijn tijd bij Anderlecht.” Hoe dan ook moeten Ajax-supporters zich één ding realiseren. “Het fenomeen van 2016-2017 bestaat in elk geval niet meer. John Heitinga zou het een stukje realisme noemen – en dat kon Dolberg weleens helpen.”