Live voetbal

Ajax-fans krijgen slecht nieuws over Dolberg

Kasper Dolberg in het shirt van Denemarken
Foto: © Imago
8 reacties
Niels Hassfeld
11 september 2025, 09:24

Kasper Dolberg is niet meer ‘het fenomeen’ dat hij in 2016/17 was bij Ajax, zo stelt Menno Pot in Het Parool. De Deen schoot destijds uit de startblokken in het eerste elftal van de Amsterdammers, maar die speler bestaat volgens de journalist niet meer. De fans van Ajax doen er dan ook goed aan niet te hoge verwachtingen te hebben.

Dolberg brak in seizoen 2016/17 als tiener door in het eerste elftal van Ajax. Wat de Deen liet zien, kon de Amsterdamse fans zeker bekoren. “Dolberg had alles”, blikt Pot terug. “Hij was snel, elegant, beweeglijk, lichtvoetig, sterk, intelligent; hij leek in zijn bewegen soms op Kluivert en Bergkamp tegelijk.”

Artikel gaat verder onder video

Daarna ging het echter de verkeerde kant op met de spits. Dit lag volgens Pot niet enkel aan blessures. “Hij oogde langzamer, zelfs wat log. Zijn coolness had iets mistroostigs gekregen. Hij was fysiek kwetsbaar gebleken, maar ook mentaal”, schrijft de journalist. Dolberg verloor de concurrentiestrijd in de Johan Cruijff ArenA van Klaas-Jan Huntelaar en Dusan Tadic. “Die waren niet alleen ouder, mentaal harder en temperamentvoller dan hij, maar paradoxaal genoeg ook koeler. Goed om te onthouden: Dolberg is niet het gevoelloze ‘ijskonijn’ waarvoor we hem in 2017 hielden.”

Dolberg vertrok in 2019 naar OGC Nice, dat hem na verhuurperiodes bij Sevilla en TSG Hoffenheim in 2023 verkocht aan Anderlecht. Deze zomer keerde de Deen terug op het oude nest. Die terugkeer kan volgens Pot twee kanten op vallen. “Óf we krijgen de mistroostige Dolberg van 2019, die mislukte als huurling bij Hoffenheim en Sevilla, óf we krijgen de opgekrabbelde Dolberg van zijn eerste jaar in Nice en zijn tijd bij Anderlecht.” Hoe dan ook moeten Ajax-supporters zich één ding realiseren. “Het fenomeen van 2016-2017 bestaat in elk geval niet meer. John Heitinga zou het een stukje realisme noemen – en dat kon Dolberg weleens helpen.”

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-spits Wout Weghorst

Wout Weghorst wacht vervelend gesprek met John Heitinga

  • Gisteren, 22:28
  • Gisteren, 22:28
Rayane Bounida Ajax

Zorgen om Rayane Bounida bij Ajax

  • Gisteren, 19:56
  • Gisteren, 19:56
Kasper Dolberg met op de achtergrond het logo van Ajax en de Johan Cruijff ArenA

Dolberg zet hoog in na terugkeer bij Ajax: 'Ik ben hier gekomen om...'

  • Gisteren, 17:08
  • Gisteren, 17:08
9 8 reacties
Reageren
8 reacties
Solymar
18 Reacties
665 Dagen lid
36 Likes
Solymar
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

De titel van deze post slaat weer helemaal nergens op.

Arena
610 Reacties
31 Dagen lid
1.740 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 7
    + 1
avatar

Het is weer het bekende blablabla van FCUpdate. Dolberg maakte vorig seizoen nog 24 doelpunten.

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
617 Reacties
44 Dagen lid
1.951 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

@arena, dat is 8x zoveel als Borges vorig seizoen. Moet goedkomen allemaal.

Voetbalfanaat
476 Reacties
1.020 Dagen lid
2.871 Likes
Voetbalfanaat
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Mocht Menno Pot het goed gezien hebben dan heeft Ajax een weinig scorende spits verkocht en een weinig scorende spits voor terug gehaald. Dan doet Ueda het bij de koploper beter he Voetbalhoofdstad want die heeft er in drie wedstrijden al vier in liggen.

ERIMIR
3.502 Reacties
430 Dagen lid
37.802 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Dolberg heeft bij Ajax nog geen bal geraakt of hij wordt al de grond ingeboord. Typisch een anti-Ajax artikel.

Arena
610 Reacties
31 Dagen lid
1.740 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Dat zijn we wel gewend hier ondertussen.

ArnoldHoeflaak08
19 Reacties
1.080 Dagen lid
31 Likes
ArnoldHoeflaak08
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Ik zou het erg op prijs stellen als er alleen nog maar feiten gepost worden nu wordt letterlijk elke mening van de grootste onbenullen gepost. Wat Jantje, Pietje, Klaasje vind interesseert echt niemand.

12deman
273 Reacties
74 Dagen lid
284 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden, 10 mln is dan wel weer heel veel, teveel, geld na deze post. Efin we gaan het zien, niet teveel verklappen. Of het nu een totale flop of een doorslaand succes wordt of iet er tussen in, we gaan het meemaken. Ik verheug me erop.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Solymar
18 Reacties
665 Dagen lid
36 Likes
Solymar
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

De titel van deze post slaat weer helemaal nergens op.

Arena
610 Reacties
31 Dagen lid
1.740 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 7
    + 1
avatar

Het is weer het bekende blablabla van FCUpdate. Dolberg maakte vorig seizoen nog 24 doelpunten.

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
617 Reacties
44 Dagen lid
1.951 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

@arena, dat is 8x zoveel als Borges vorig seizoen. Moet goedkomen allemaal.

Voetbalfanaat
476 Reacties
1.020 Dagen lid
2.871 Likes
Voetbalfanaat
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Mocht Menno Pot het goed gezien hebben dan heeft Ajax een weinig scorende spits verkocht en een weinig scorende spits voor terug gehaald. Dan doet Ueda het bij de koploper beter he Voetbalhoofdstad want die heeft er in drie wedstrijden al vier in liggen.

ERIMIR
3.502 Reacties
430 Dagen lid
37.802 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Dolberg heeft bij Ajax nog geen bal geraakt of hij wordt al de grond ingeboord. Typisch een anti-Ajax artikel.

Arena
610 Reacties
31 Dagen lid
1.740 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Dat zijn we wel gewend hier ondertussen.

ArnoldHoeflaak08
19 Reacties
1.080 Dagen lid
31 Likes
ArnoldHoeflaak08
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Ik zou het erg op prijs stellen als er alleen nog maar feiten gepost worden nu wordt letterlijk elke mening van de grootste onbenullen gepost. Wat Jantje, Pietje, Klaasje vind interesseert echt niemand.

12deman
273 Reacties
74 Dagen lid
284 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden, 10 mln is dan wel weer heel veel, teveel, geld na deze post. Efin we gaan het zien, niet teveel verklappen. Of het nu een totale flop of een doorslaand succes wordt of iet er tussen in, we gaan het meemaken. Ik verheug me erop.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Kasper Dolberg

Kasper Dolberg
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 27 jaar (6 okt. 1997)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
0
0
2025/2026
Anderlecht
3
1
2024/2025
Anderlecht
31
18
2023/2024
Anderlecht
39
15

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8
6
AZ
3
4
7
7
PEC
3
1
6

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel